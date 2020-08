TB Alliance kondigt goedkeuring aan van de Europese Commissie voor nieuwe behandeling tegen zeer medicijn-resistente vorm van tuberculose

De combinatiebehandeling van bedaquiline, pretomanid en linezolid - samen de BPaL-behandeling genoemd - werd bestudeerd in de centrale doorslaggevende Nix-TB-studie. Tijdens de open-label, multicenter studie, werden 109 volwassenen geregistreerd die op drie verschillende locaties in Zuid-Afrika met XDR-TBC en behandelingsintolerante of niet-responsieve MDR-TBC behandeld werden.2 De Nix-TB-studie toonde een gunstig resultaat bij 90% van de patiënten, zoals gepubliceerd in het blad New England Journal of Medicine op 5 Maart, 2020. Hierbij hadden 11 patiënten (10%) een ongunstige uitkomst en 98 patiënten (90%; 95% betrouwbaarheidsinterval, 83 tot 95) een gunstige uitkomst. Het primaire werkzaamheidseindpunt van het onderzoek was een ongunstige uitkomst, gedefinieerd als het falen van de behandeling (bacteriologisch of klinisch) of het terugvallen van de ziekte door follow-up tot 6 maanden na het einde van de behandeling. De meeste patiënten in de Nix-tb-studie werden zes maanden met de BPaL-medicijnkuur behandeld. Voor twee patiënten werd de behandeling verlengd tot negen maanden.2 De aanvraag voor deze voorwaardelijke vergunning voor het op de markt brengen bevat data van 1,168 volwassenen die pretomanid toegediend hebben gekregen in 19 klinische onderzoeken die de veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel hebben geëvalueerd.3

Pretomanid is een nieuwe chemische entiteit en maakt deel uit van een klasse van verbindingen die bekend staan als nitroimidazooxazines. Pretomanid wordt sinds 2002 door TB Alliance ontwikkeld en heeft nu toestemming gekregen om als tablet voorgeschreven te worden als onderdeel van de BPaL-medicijnkuur voor de behandeling van zeer resistente vormen van longtuberculose. Het is nu bestemd voor gebruik bij een beperkte en specifieke populatie van patiënten.1 De meest voorkomende bijwerkingen van het BPaL-schema zijn perifere neuropathie, misselijkheid, bloedarmoede, braken, hoofdpijn, dyspepsie, acne, verminderde eetlust, verhoogde transaminasen en Gamma-glutamyltransferase , huiduitslag, pruritus, buikpijn, spier- en skeletpijn en verhoogde amylase.1

De enige verkooppartner van TB Alliance in Europa is Mylan, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat pretomanid op de markt zal brengen als onderdeel van de BPaL-medicijnkuur.4

"Mylan heeft een langdurige betrokkenheid bij de bestrijding van infectieziekten over de hele wereld. We kijken ernaar uit om pretomanid voor patiënten in heel Europa ter beschikking te stellen en de toegang tot deze kritische behandeling uit te breiden, zoals we hebben gedaan in de VS en verschillende andere delen van de wereld. De toestemming van de Europese Commissie is een nieuwe stap in het bevorderen van de wereldwijde toegang tot tbc-behandelingen voor patiënten in nood", aldus Mylan-voorzitter Rajiv Malik.

De voorwaardelijke toelating vereist het opvolgen van patiënten in de Nix-TB-studie op lange termijn, en de voltooiing van de ZeNix-studie van de TB-alliantie. Deze studie evalueert de veiligheid en doeltreffendheid van de BPaL-medicijnkuur met verschillende doses en looptijden van het geneesmiddel linezolid.

Over tuberculose

TBC is een besmettelijke ziekte die van mens tot mens via de lucht kan worden verspreid. TBC, in alle vormen, moet worden behandeld met een combinatie van medicijnen; de meest medicijngevoelige vormen van TBC vereisen een behandeling van zes maanden met vier verschillende anti-TBC-medicijnen.5 De behandeling van XDR-TBC of de behandeling van intolerante/niet-reagerende MDR-TBC is historisch gezien langdurig en complex; de meeste XDR-TBC-patiënten worden behandeld met een combinatie van maar liefst acht antibiotica, waarvan sommige met dagelijkse injecties, gedurende 18 maanden of langer.6 De meest recente gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijzen op een succespercentage van de behandeling van ongeveer 39 procent voor XDR-TBC en 56 procent voor MDR-TBC.6

Over TB Alliance (Global Alliance for TB Drug Development)

TB Alliance is een organisatie zonder winstoogmerk die zich toewijdt aan het vinden van efficiëntere en beter betaalbare medicijnkuren om TBC te bestrijden. Door middel van innovatieve wetenschap, in samenwerking met partners over de hele wereld, willen we zorgen voor een rechtvaardige toegang tot snellere en betere TBC-behandelingen die de wereldwijde gezondheid en welvaart zullen bevorderen. TB Alliance werkt met steun van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel, Bill & Melinda Gates Foundation, Cystic Fibrosis Foundation, European & Developing Countries Clinical Trials Partnership, het Duitse federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek via KfW, Global Health Innovative Technology Fund, Indonesia Health Fund, Irish Aid, Medical Research Council (Verenigd Koninkrijk), National Institute of Allergy and Infectious Disease, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Rockefeller Foundation, het Britse ministerie voor Internationale Ontwikkeling en het Amerikaanse agentschap voor Internationale Ontwikkeling.

