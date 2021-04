TBD Media Group donne la parole aux créateurs agissant en faveur de la durabilité pour le monde de demain

Les défis liés au climat et la nécessité d'une plus grande durabilité sont incontestables. Si les entreprises souhaitent survivre et prospérer dans le climat actuel, elles ne peuvent plus se contenter d'afficher leurs préoccupations sociales et environnementales sous la forme de simples platitudes qu'elles expriment sans jamais les accompagner d'actes. L'instauration de mesures à la hauteur des enjeux et des principaux sujets de préoccupation est désormais attendue et exigée.

Avec 7,9 milliards d'êtres humains vivant sur la Terre, le changement revêt une importance cruciale pour l'avenir de notre planète. En effet, si nous ne modifions pas nos modes de vie et méthodes actuels, l'équivalent de trois planètes pourrait être nécessaire pour fournir les ressources naturelles à une population croissante d'ici 2050. Cependant, comme les grandes entreprises du monde entier le savent, il est impossible de préparer l'avenir sans comprendre les pressions qui se feront sentir ultérieurement.

Les défis auxquels sont confrontées les entreprises visionnaires du monde entier sont importants et variés : L'agriculture doit être optimisée de manière durable pour que le monde de demain n'ait pas faim et ce, tout en assurant la protection de notre environnement. Les économies du monde entier doivent devenir des économies d'avenir afin d'assurer la durabilité environnementale et sociale dans les collectivités et les régions. De même, l'engagement de réduire ou d'éliminer les émissions de carbone ne doit pas se traduire par la mise en place de solutions qui auraient d'autres répercussions négatives. La campagne 50 Sustainability and Climate Leaders explore ces difficultés et s'intéresse aux entreprises engagées dans le développement de solutions qui façonneront notre société à l'avenir.

Cette campagne utilise des films inspirants et originaux de style documentaire pour identifier et saluer les principales organisations dans le monde qui reconnaissent les défis liés à la durabilité actuellement posés. Cette campagne souligne également le potentiel de concepts comme la numérisation, l'économie circulaire et l'innovation technologique dans la mise en œuvre de changements positifs qui auront un effet indéniable sur l'avenir des sociétés et des industries.

Paolo Zanini, PDG de TBD Media Group, commente : « Le monde est en pleine transition vers un avenir plus durable et plus respectueux du climat, mais ce sont les entreprises d'aujourd'hui qui contribueront à façonner ce futur. Il est donc parfaitement normal que les leaders et les pionniers qui travaillent à surmonter les défis auxquels nous sommes tous confrontés se voient offrir une plateforme pour faire part des épreuves auxquelles ils font face et des succès qui couronnent leurs efforts. »

Entreprises présentées lors de ce lancement :

HypoVereinsbank – Unicredit Bank AG, Toyota Motor North America, Fackelmann Brands, Viega Group, Osfriesiche Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG (OTG), MULTIVAC Group, BayWa AG ,KCB Group, BWT Best Water Technology Group, SM Investments Corporation, DKV Mobility, Schaeffler AG , My Green Lab travaillant avec Thermo Fisher Scientific LafargeHolcim, EOS GmbH Electro Optical Systems, KLM Royal Dutch Airlines, ABB, Darling Ingredients.

À propos de 50 Sustainability and Climate Leaders :

La plateforme 50 Sustainability and Climate Leaders est la réponse du monde des affaires international. Elle démontre le désir, le leadership et la volonté des dirigeants de prendre des mesures efficaces dans la lutte contre les changements climatiques. Les entreprises qui souhaitent participer doivent contacter [email protected].

À propos de TBD Media Group

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/

