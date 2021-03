TBEA Cloud a achevé la planification du premier projet de démonstration « PV + autoroute »

« PV + autoroute » vise à intégrer la technologie de production d'électricité photovoltaïque au réseau routier, à utiliser les autoroutes, les bandes d'arrêt d'urgence, les bretelles, les zones d'isolement et d'autres espaces propres au réseau routier, ainsi que l'espace sur les toits des bâtiments, les aires de stationnement, les murs et d'autres installations dans l'aire de service pour l'aménagement et l'installation d'un système de production d'électricité photovoltaïque. L'énergie propre produite sera destinée aux systèmes d'éclairage et de ventilation des ponts et tunnels, et les installations électriques seront destinées aux aires de service et à d'autres réseaux autoroutiers ou à la production du réseau électrique.

Comme tout le monde le sait, le secteur photovoltaïque a créé de nouvelles opportunités et de nouveaux défis en matière de développement, avec l'objectif de « pics d'émissions de dioxyde de carbone » et de « neutralité carbone ». En 2020, le réseau autoroutier de la Chine a dépassé 150 000 kilomètres. Avec l'avènement de l'ère de la « 5G et du transport intelligent » et de l'innovation des véhicules électriques, des batteries de recharge intelligentes, de la technologie sans conducteur dans le domaine des transports, la consommation annuelle d'énergie du réseau routier augmentera de manière significative, tout comme les systèmes d'origine d'éclairage et de ventilation des ponts et tunnels et les installations électriques dans les aires de service ; la production d'énergie photovoltaïque aura suffisamment d'espace pour la consommation. Démonstration typique présentée dans le cadre de la production d'électricité et de la protection de l'environnement.

Le projet constitue une bonne solution à la structure d'alimentation unique du réseau électrique dans les régions éloignées du réseau routier et sera le meilleur moyen de compléter l'alimentation électrique dans les aires de service locales. En même temps, en plus de répondre à la demande d'électricité de l'aire de service, la combinaison des attributs de l'aire de service comme infrastructure de transport maximise également l'esthétique du projet photovoltaïque. De plus, outre l'exigence du propriétaire de créer un projet de démonstration d'envergure « PV + transport » le long des autoroutes de Chine, le plan de conception du projet consiste à utiliser le concept actuel de production d'énergie photovoltaïque avancée au niveau national et international qui intègre le PV de la route, le trottoir en tuiles PV modulaires, le PV des pentes, la barrière acoustique des PV, le PV des toits, le PV des barrières centrales et d'autres formes d'utilisation. Une fois terminé, le projet deviendra l'un des projets « PV + transport » les plus avancés et parfaits le long de l'autoroute et même dans le système routier en Chine, ce qui revêt une grande importance pour la démonstration. Cela jouera également un rôle positif pour promouvoir la technologie de production d'électricité photovoltaïque en association avec les infrastructures de transport. TBEA Sunoasis stimule l'innovation commerciale grâce à une technologie de pointe et a construit une plate-forme de conception numérique intégrant l'évaluation numérique des ressources éoliennes, la conception d'ingénierie numérique et la conception de lignes de transmission 3D, qui permet de réaliser la gestion de la conception du cycle de vie entier des parcs éoliens, de publier des solutions de conception numérique 3D pour l'énergie éolienne et photovoltaïque qui répondent aux normes de conception nationales et internationales et aux normes de transfert, ainsi que des solutions de conception 3D pour les lignes de collecte de 35 kV des parcs éoliens nationaux et les lignes de transmission de 220 kV et moins du réseau national, et a atteint une capacité de conception cumulée de plus de 16 GW pour les projets dans le secteur des nouvelles énergies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1450288/1.jpg

SOURCE TBEA SUNOASIS CO.,LTD.