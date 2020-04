TBM et Bioworks vont commencer à accepter des précommandes pour Bio Face, un masque facial lavable et réutilisable fait de fil issu de la biomasse

« La plupart des masques faciaux jetables sont en plastique dérivé du pétrole et, à mesure que la consommation de masques faciaux augmente, il devient essentiel de les éliminer de manière appropriée, car certains masques ont été rejetés à la mer et ont fini sur les plages*2. En fournissant des masques Bio Face issus de la biomasse et réutilisables dans le monde entier, y compris dans les pays et régions où le COVID-19 se répand, ainsi que dans les pays en développement qui sont confrontés à une pénurie de masques, TBM et Bioworks s'efforcent de protéger les personnes dans le monde entier contre le risque d'infection et de protéger l'environnement mondial », a déclaré Nobuyoshi Yamasaki, PDG de TBM, concernant les objectifs du développement de Bio Face.

TBM et Bioworks ont collaboré avec SHIMA SEIKI MFG., LTD., le premier fabricant mondial de machines à tricoter, et sont parvenus à concevoir un masque confortable qui épouse facilement la forme d'un visage, en tricotant des masques en trois dimensions avec la machine WHOLEGARMENT*3 (la machine à tricoter sans couture de SHIMA SEIKI MFG.) etc., en utilisant des fils au PLA développés grâce aux collaborations entre les trois parties.

TBM et Bioworks prévoient de commencer à produire des masques Bio Face au Japon et à l'étranger, à partir de juin 2020.

TBM et Bioworks ont commencé à accepter des précommandes pour les masques Bio Face. Veuillez vous référer au lien à la fin de ce communiqué de presse pour passer une précommande de nos masques faciaux. En ce qui concerne les commandes provenant de l'étranger, TBM et Bioworks s'inscriront pour obtenir les certifications locales nécessaires.

*1 « Bio Face » fait l'objet d'une demande d'enregistrement de marque déposée par Bioworks Co., Ltd. *2 Reuters (2020) « Discarded coronavirus masks clutter Hong Kong's beaches, trails » (Les masques contre le coronavirus jetés encombrent les plages et les sentiers de Hong Kong) *3 « WHOLEGARMENT » est une marque déposée de SHIMA SEIKI MFG., LTD.

Détails et précommande :

https://tb-m.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/200427_tbm_press-release_en.pdf

Contact :

Tomoya Nakamura

[email protected]

M : +81-80-4112-7212

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1160182/TBM_Bio_Face_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1160183/TBM_Bio_Face_2.jpg

SOURCE TBM