TBSI a développé une interface homme-machine intuitive multidimensionnelle pour des gants intelligents utilisant des capteurs nanogénérateurs triboélectriques

Le développement dans le domaine de l'interface homme-machine a imposé des exigences plus élevées aux interfaces homme-machine (IHM) humanisées et immersives. Les nouvelles IHM doivent reposer non seulement une conception simple et efficace, mais également sur un fonctionnement intuitif. Dans cet article, l'extraction multidimensionnelle des signaux des gestes de la main est réalisée par le capteur flexible et le système de traitement des signaux. Sur cette base, différentes dimensions de l'IHM sont réalisées, notamment la maison intelligente (le contrôle de l'éclairage, par exemple), le contrôle robotisé, et un clavier virtuel qui permet la reconnaissance par l'utilisateur (son taux de précision de reconnaissance peut atteindre 93,1 %). Le circuit unique de conditionnement de signal basé sur l'amplificateur à transimpédance élimine l'essentiel de la diaphonie et du bruit dans la transmission en temps réel de signaux multi-canaux, améliorant la robustesse du système. Ces travaux de recherche fournissent de nouvelles idées pour développer l'IHM multidimensionnelle. Le potentiel pour les applications futures de l'IHM est illimité, notamment pour l'Internet des objets, la technologie d'assistance et les systèmes de reconnaissance intelligents.