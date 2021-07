TCG Digital nomme Mikael Hagstroem et Wolf Lichtenstein au sein de l'équipe de direction

NEW YORK, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- TCG Digital, la société phare de conseil et de solutions technologiques de The Chatterjee Group (TCG) a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction. Au cours d'une réunion du conseil d'administration tenue récemment, le comité a décidé d'élire Mikael Hagstroem au poste de président exécutif du conseil d'administration et Wolf Lichtenstein au poste de président – Europe.

Dr Purnendu Chatterjee, mentor en chef et président fondateur de The Chatterjee Group, a déclaré : « L'arrivée de ces leaders reconnus et respectés dans le monde entier dans notre équipe marque une étape importante pour TCG Digital. Ils apporteront une valeur immense à l'organisation et joueront un rôle vital afin de produire un impact sur nos clients. C'est un honneur pour moi d'accueillir à la fois Mikael et Wolf dans la famille TCG et je suis enthousiaste à l'idée de ce que nous pouvons accomplir ensemble ».

Mikael apporte à TCG Digital près de 30 ans d'expérience en tant que leader dans la transformation numérique. Il est actuellement le PDG de LabVantage Solutions Inc., un fournisseur de solutions et de services informatiques de laboratoire, et une société du groupe The Chatterjee Group. Auparavant, il a occupé les postes de vice-président exécutif chez SAS et de président chez SAS International. Il est ensuite devenu associé chez McKinsey & Company et chef de l'exploitation de McKinsey Analytics. Avant LabVantage, il a été PDG et président de MetricStream. Leader reconnu et stratège chevronné dans les domaines de l'analyse, la transformation numérique et l'intelligence artificielle ; Mikael siège actuellement au conseil d'administration du Forum sur l'intelligence artificielle. Par ailleurs, il a été membre du Conseil exécutif de Atlantic et membre du Comité exécutif de U.S. Council for International Business.

Wolf apporte près de 20 ans d'expérience et a rejoint TCG Digital en tant que président – Europe. Plus récemment, il a été associé à C3.ai en tant que responsable de la région EMEA. Il a passé deux décennies à occuper divers postes de direction générale au sein de McKinsey & Company et de SAS. Sous sa direction éclairée, SAS a continuellement établi de nouveaux records de revenus et de profits. Par ailleurs, il est un leader d'opinion très sollicité. Il a participé au Forum économique mondial de Davos, au Münchner Sicherheitskonferenz, à Munich, et au World Business Dialogue 2015, à l'université de Cologne.

Debdas Sen, PDG de TCG Digital, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Mikael Hagstroem et Wolf Lichtenstein au sein de TCG Digital. Leurs connaissances et expériences dans la direction de diverses équipes mondiales et de la création d'entreprises réussies d'analyse permettront à TCG Digital de se développer énormément. Nous attendons avec impatience leurs conseils stratégiques au moment où nous continuons de diriger le parcours de transformation numérique de nos clients et que nous nous efforçons d'atteindre le prochain paradigme ».

À propos de TCG Digital

TCG Digital est le fleuron de la science des données, de transformation numérique et de conseil en informatique de The Chatterjee Group (TCG), un portefeuille de sociétés de plusieurs milliards de dollars U.S. dont le siège social est à New York. En tirant parti de deux décennies d'expérience approfondie dans ce domaine, d'expertise technologique et de processus agiles de développement et de livraison de logiciels, nous avons apporté une valeur ajoutée significative à nos clients dans tous les secteurs.

Contact :

Sumeru Banerjee

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1424320/TCG_Digital_Logo.jpg

SOURCE TCG Digital