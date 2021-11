TCL 8K OD Zero Mini LED-Fernseher und Smart Home-Gerät erhalten CES 2022 Innovationspreise, darunter den Best of Innovation Award Honoree

HONG KONG, 11. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), einer der führenden Anbieter in der globalen TV-Industrie und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, gab heute bekannt, dass zwei TCL-Produkte zum CES® 2022 Innovation Awards Honoree ernannt wurden, der 8K OD Zero Mini LED-Fernseher von TCL - der X9 (X925 PRO) - wurde mit dem prestigeträchtigen „Best of Innovation" ausgezeichnet, und der Staubsaugerroboter Sweeva 6500 wurde mit dem Innovation Award geehrt.