TCL amplia seu patrocínio global à CONMEBOL Copa América 2021

"Estamos empolgados em fazer parceria com a CONMEBOL Copa América 2021 novamente", disse Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings e TCL Electronics. "O futebol é um dos esportes mais amados na América Latina e no resto do mundo. Apesar dos desafios causados pela pandemia, a TCL ampliou a parceria, esperando incentivar e inspirar o público global com o poderoso espírito do futebol."

Durante o ano de 2020, a TCL lançou produtos e serviços inteligentes avançados, aumentou a participação de mercado e a competitividade central e alcançou resultados sólidos mesmo em um mercado desafiador.

O volume de vendas dos televisores de LCD da TCL ficou em 2º lugar no mundo. O volume mundial de vendas anuais dos televisores da TCL atingiu 23,93 milhões de aparelhos.

A TCL entrou pela primeira vez no mercado latino-americano em 2002 e hoje tem escritórios no Brasil, Argentina, Chile e México, assim como fortes parcerias com revendedores locais de eletrônicos de consumo no Equador, América Central e vários países do Caribe. Este ano, a TCL entrou na Colômbia, completando seu layout geral de negócios bem-sucedidos na América Latina. Até o momento, a marca TCL expandiu para todos os principais mercados da região.

De acordo com a OMDIA, em 3 anos consecutivos, a participação de mercado em volume de vendas da marca TCL na América Latina permaneceu entre as 3 primeiras. De acordo com a GfK, em 2020, o valor de venda dos televisores TCL no Brasil aumentou 72% em relação ao ano anterior e, na Argentina, aumentou 113% em relação ao ano anterior. Outros mercados latino-americanos, como Chile, Equador, México e todos os outros países, também tiveram mais de 50% de crescimento em relação ao ano anterior.

Além das ofertas de home theater, a TCL cresceu significativamente nos principais eletrodomésticos como condicionadores de ar, geladeiras e produtos de IoT em mercados selecionados.

A CONMEBOL Copa América 2021 é o principal torneio de futebol de 2021, disputado pelas seleções de dez países da região. A parceria contínua da TCL com a CONMEBOL Copa América é apenas uma das muitas maneiras de se conectar com comunidades esportivas crescentes e cumprir seu compromisso com os consumidores globais.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a marca TCL ficou no segundo lugar em participação de mercado de televisores de LCD em todo o mundo em 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

FONTE TCL Electronics

