TCL annonce des avancées technologiques innovantes et plus encore au CES 2023

HONG KONG, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- TCL, marque d'électronique grand public de premier plan et l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale de la télévision, a tenu aujourd'hui sa conférence de presse du CES 2023 avant le début de ce salon annuel des technologies. La société a révélé des actualités notables concernant ses dernières initiatives entrepreneuriales, de nouvelles technologies dans ses catégories d'écrans, d'appareils ménagers et de mobiles.

La technologie au service d'un avenir meilleur

Chaque année, la technologie transforme les vies et redéfinit l'intelligence au gré des périodes de prospérité ou de difficultés. Par conséquent, les attentes en matière d'utilisation responsable de ces technologies sont de plus en plus grandes.

« En tant que marque d'entreprise responsable, TCL continue à apporter des contributions significatives à la société dans son ensemble, aux communautés locales et à l'environnement en constante évolution, a déclaré Juan Du, président de TCL Electronics. TCL adopte de nouvelles technologies pour favoriser une fabrication respectueuse de l'environnement et, avec notre campagne mondiale #TCL Green, nous souhaitons inciter davantage de personnes à nous rejoindre pour protéger l'environnement et bâtir un habitat durable. Nous soutenons également l'égalité des sexes et une éducation supérieure pour les jeunes générations avec #TCL for Her et d'autres campagnes à l'échelle mondiale. »

La technologie pour un écosystème complet plus large et plus intelligent

Pour offrir une expérience de divertissement à domicile totalement immersive, TCL a présenté sa dernière génération de téléviseurs Mini LED et QLED. Disponibles sur les marchés internationaux, les téléviseurs QLED plus grands, améliorés et rebaptisés seront disponibles dans de nouvelles tailles, jusqu'à 98 pouces, et proposeront des performances de jeu de pointe, accompagnées de toutes nouvelles barres de son.

Au-delà des écrans et du divertissement à domicile ultime, TCL crée également un incroyable écosystème complet connecté intelligent où une évolution de la technologie des appareils électroménagers, la poursuite de la technologie 5G accessible, ainsi que la réalité augmentée et les expériences de visionnage personnel en plein écran s'intègrent intuitivement pour faciliter et améliorer la vie des utilisateurs.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

