TCL anuncia novo slogan da marca e faz apresentação de TVs Mini LED de 144 Hz e de dispositivos móveis totalmente novos na CES 2022

Mensagem do Presidente

Ao discursar na conferência de imprensa virtual global, Juan Du, presidente da TCL Electronics, abordou as filosofias centrais da TCL.

"Na TCL, sempre colocamos nossos clientes em primeiro lugar. Tudo o que fazemos está focado em agregar valor às pessoas, melhorando suas vidas e experiências com nossos produtos e serviços. Mas não somos capazes de fazer isso sozinhos", disse a Sra. Du. "Dependemos de nossos funcionários criativos e pioneiros, do apoio de longo prazo de nossos parceiros de confiança, com os quais trabalhamos incansavelmente em conjunto e, o mais importante, em nossa ética comercial de integridade e honestidade."

Ela também compartilhou os destaques dos resultados globais dos negócios da marca em 2021 e das inovações que impulsionaram o sucesso da TCL.

Ultrapassando os limites do que é possível com as tecnologias de telas, a TCL fundou a TCL CSOT em 2009 e investiu quase US$ 31 bilhões para oferecer aos consumidores as telas da mais alta qualidade. E cuidando profundamente do meio ambiente, a TCL entrou no setor fotovoltaico para produzir energia mais limpa e ecológica.

Ao longo dos anos, a TCL vem criando um ecossistema de casa inteligente conectada, orientado por sua estratégia AI x IoT. As TVs de tela grande devem ser o ponto de entrada para uma "vida inteligente" e a TCL está inovando continuamente e desenvolvendo novos eletrodomésticos e dispositivos móveis para ajudar a tornar a vida das pessoas mais conveniente inspirando a grandeza.

"Esperamos que nossa tecnologia crie soluções para que as pessoas se preocupem menos com o dia a dia, mas também permitam que elas passem mais tempo se divertindo com seus familiares e amigos", acrescentou a Sra. Du. "Na TCL, com nossos produtos e serviços, queremos tornar a vida das pessoas mais segura e saudável. Em última análise, queremos inspirar e capacitar as pessoas a buscarem a grandeza em suas vidas."

Linha de TVs Mini LED da TCL de 2022

Desde 2018, a TCL vem investindo na tecnologia TVs Mini LED e tem como objetivo se tornar a principal fabricante de TVs Mini LED no prazo de cinco anos.

Em 2022, a TCL está dando mais um passo à frente ao aplicar a taxa de atualização de 144Hz aos seus modelos de primeira linha de TV Mini LED de 2022, proporcionando resposta mais rápida, imagem mais nítida e jogabilidade mais suave. Tanto os jogadores competitivos que desejam experimentar jogos exigentes de alto FPS quanto os jogadores casuais que desejam desfrutar de uma capacidade de resposta extra no jogo apreciarão esta atualização. As telas Mini LED de 144 Hz da TCL se beneficiarão imensamente dos tempos de reação mais rápidos e da fluidez, dando aos gamers uma vantagem importante, especialmente em jogos para multijogadores.



Além de ser alimentado pela tecnologia Mini LED da TCL, esta nova geração de TVs elevará o prazer dos visuais em jogos e outros conteúdos repletos de ação. Com mais de mil zonas locais de dimerização, as TVs Mini LED da TCL de 2022 oferecem desempenho de brilho impressionante, alcançando um contraste marcante e revelando ainda mais detalhes para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva. Mais detalhes das TVs Mini LED da TCL de 2022 serão divulgados ainda nesse trimestre.

Linha de dispositivos portáteis e inteligentes da TCL de 2022

Como parte de seu compromisso de oferecer conectividade 5G acessível para todos, a TCL lançará o TCL 30 XE 5G e o 30 V 5G, exclusivamente nos Estados Unidos no final deste mês. Esses smartphones são fornecidos com tecnologia NXTVISION aprimorada, para que os clientes desfrutem de excelentes visuais e imagens fantásticas.

Vários novos tablets também serão exibidos na CES 2022. Isso inclui o TCL NXTPAPER 10s, que vem com uma tela que parece de papel com proteção para os olhos em seu núcleo; o leve TCL TAB 8 4G, ideal para aprendizado e criatividade; e o TCL TAB 10L, um tablet imersivo perfeito para entretenimento e produtividade. Para complementar, serão apresentados no estande da TCL três tablets da nova série TKEE da TCL, desenvolvidos para o público infantil: TCL TKEE MINI, MID e MAX.

A TCL está entusiasmada em expandir sua linha de produtos para laptops pela primeira vez com o lançamento do TCL BOOK 14 Go. Ele é fino, leve, tem bateria de excelente duração e é ideal para quem está em constante movimento e viajando, já que oferece suporte para conexão LTE.

Na CES, a TCL também apresentará a próxima geração de seus óculos vestíveis, o TCL NXTWEAR AIR. É portátil, leve e fino, com ênfase no conforto e no estilo. Com uma lente frontal permutável e peso corporal muito mais leve, o NXTWEAR AIR proporcionará uma experiência melhor do que a geração anterior de óculos de exibição vestíveis.

Para promover a visão conectada da TCL, ela lançará em breve o roteador 5G LINKHUB, ao mesmo tempo em que continuará a oferecer soluções 4G de alta qualidade com o Wi-Fi móvel LINKZONE LTE Cat4, um ponto de acesso móvel pessoal compacto.

*Os dispositivos estarão disponíveis em mercados selecionados ao longo do ano.

Casa inteligente com IA x IoT da TCL

Na TCL, as TVs de tela grande são o ponto de entrada para uma "vida inteligente". Os usuários podem ativar o TV TCL Home com apenas um botão em um controle remoto, facilitando o gerenciamento de entretenimento, bem como de eletrodomésticos e dispositivos inteligentes.

Além da TV, o aplicativo móvel TCL Home permite que os usuários controlem seus eletrodomésticos inteligentes, como um purificador de ar TCL ou aspirador de pó robô, e depois relaxem e desfrutem de uma casa limpa e fresca.

Os produtos e serviços AI x IoT da TCL tornam sua vida, trabalho e diversão mais agradáveis e trazem inspiração criativa todos os dias.

Siga-nos em #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 com as novidades mais recentes durante a CES 2022.

