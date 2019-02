TCL anuncia parceria com a CONMEBOL Copa América Brasil 2019

A parceria da TCL com o torneio de futebol, que será disputado por times de futebol da América do Sul, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e dois times convidados, Japão e Qatar, funcionará de 21 de fevereiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Trata-se da mais recente colaboração da TCL em sua extensa lista de programas de patrocínio, mostrando sua paixão por se conectar com comunidades de esportes em crescimento e o cumprimento de seu compromisso com seus consumidores mundiais.