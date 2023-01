TCL apresentará mais séries de TV Mini LED e QLED de tela grande a partir da primavera de 2023

HONG KONG, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das empresas dominantes do setor mundial de TVs e uma marca líder de eletrônicos de consumo, revelou planos de lançar a mais nova série de TVs QLED e Mini LED de tela grande em toda a região da Ásia-Pacífico, na Europa, no Oriente Médio, na África e na América Latina.

Desde 2018, a TCL tem se dedicado consideravelmente à tecnologia Mini LED. Atualmente, sua tecnologia em TVs Mini LED serve como referência para o setor, e é a tecnologia de tela essencial por trás da melhor experiência de home theater.

Em 2023, a TCL expandirá seu incrível portfólio de TVs Mini LED com mais opções de TV QLED, incluindo as maiores TVs Mini LED que a empresa já produziu até hoje, com novo desempenho de imagem e recursos avançados para jogos. A série de TVs Mini LED da TCL de 2023 impressionará os usuários com cores ainda mais atraentes, melhor brilho e som aprimorado. Dedicada a diversificar sua linha de produtos, a TCL também oferecerá novos produtos de áudio para emparelhamento com suas TVs, no intuito de oferecer aos usuários uma experiência de home theater com qualidade verdadeiramente cinematográfica.

A TCL recebeu muitos endossos da mídia e de associações profissionais por suas TVs Mini LED. Mais recentemente, as TVs Mini LED 4K modelo 75C935 e a Mini LED 4K modelo 75C835 da TCL receberam o prêmio de inovação CES® 2023 Innovation Awards. A TCL também ganhou prêmios excepcionais na Europa no EISA Awards, onde a TV Mini LED 4K modelo 65C835 ganhou na categoria "PREMIUM MINI LED TV 2022-2023".

A integração vertical, o alcance global e as inovações inéditas no mundo da TCL permitem que a marca de TV global de alto nível continue oferecendo mais qualidade, mais tecnologia e mais valor para os usuários.

Mais detalhes do lançamento da série 2023 das TVs Mini LED e QLED da TCL, suas barras sonoras e outros produtos interessantes serão revelados no final desta primavera.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de televisores. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

