TCL atinge a melhor participação de mercado global de TVs 98 polegadas

HONG KONG, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A TCL Electronics, uma das principais atuantes do setor global de TV e líder na indústria de eletrônicos de consumo, liderou a categoria global de TVs de 98 polegadas com a maior participação de mercado do mundo do primeiro ao terceiro trimestre deste ano. A empresa também ficou em primeiro lugar na França, Itália, Austrália e Paquistão em termos de desempenho de vendas para o mercado de TV de 98 polegadas, obtendo a posição de liderança geral até o momento.

Sob a assinatura da marca "Inspire Greatness", a TCL continua a fornecer produtos de alta qualidade e inovações revolucionárias que desempenham um papel fundamental na vida dos consumidores, o que os capacita a elevar sua experiência de visualização em casa com tecnologias inspiradas no cinema.

Na IFA 2022, a TCL apresentou a TV 98C735 QLED de 98 polegadas, o maior modelo de sua XL Collection, aos consumidores. Com sua excepcional resolução QLED 4K, volume de cores líder de mais de 100% e brilho impressionante, ela permite que os consumidores desfrutem de uma experiência de visualização imersiva com qualidade de imagem impressionante e contraste de tirar o fôlego. Sua tela IMAX Enhanced atende aos mais altos padrões de certificação para resolução e taxas de atualização, transformando os torcedores de esportes em espectadores de primeira fileira, como se estivessem em um estádio, ou oferecendo aos amantes de cinema uma experiência cinematográfica em casa nesta temporada de festas de fim de ano.

Além disso, um certo evento de futebol emocionante está se aproximando. Com uma tela grande inspiradora, as TVs XL Collection da TCL são projetadas para entusiastas de esportes celebrarem esta temporada do campeonato de futebol em casa, sentados ao lado do campo sem deixar o conforto de seu sofá.

A XL Collection também foi projetada para exibir cenas repletas de ação e rápidas em sua velocidade nativa, oferecendo uma experiência de tirar o fôlego para filmes e videogames.

A posição da TCL como líder de mercado de TVs de 98 polegadas continuará a prosperar por meio de inovações tecnológicas e sinergias com outras categorias de produtos, como suas soundbars, que elevam ainda mais a experiência de visualização, o que cria um ambiente totalmente integrado e imersivo.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

