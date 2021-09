TCL comemora 40º aniversário no mundo todo

Orientada por sua cultura corporativa de criatividade e inovação, nas últimas quatro décadas a TCL contou com um rápido crescimento e se tornou uma das principais atuantes globais em eletrônicos de consumo, com um portfólio de produtos diversificado que vai de televisores e eletrodomésticos premiados a smartphones e produtos domésticos inteligentes.

Para marcar seu 40º aniversário, a empresa está realizando vários eventos para seus funcionários, clientes, parceiros e comunidades no mundo todo e lançará uma campanha publicitária em Dubai, Los Angeles, Paris, São Paulo e Sidney, cinco cidades localizadas em continentes onde a TCL teve uma expansão contínua nas últimas quatro décadas.

"Estou incrivelmente orgulhoso do que a TCL conquistou ao longo dos anos, tornando-se uma empresa líder com influência mundial", disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics.

Em 2020, a TCL ficou em terceiro lugar* em participação de mercado global de TVs e em segundo lugar* em participação de mercado global de TVs LCD em termos de volumes de vendas.

Atualmente, a TCL tem 42 centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 32 unidades de fabricação, atuando em mais de 160 países e regiões e tornando-se uma das marcas de eletrônicos de consumo mais influentes do mundo.

Além de inovação e globalização, a TCL proporciona felicidade e entusiasmo a consumidores do mundo todo por meio de vários títulos de patrocínio, como parceira oficial da Copa América por duas vezes, parceira global de longo prazo da FIBA e parceira de TV oficial do Call of Duty: Vanguard.

E no futuro, a TCL continuará a se concentrar no desenvolvimento de produtos inteligentes viabilizados pela tecnologia que aprimorem os estilos de vida dos consumidores com o objetivo de tornar a vida inteligente.

* Dados da OMDIA, 2020

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a marca TCL ficou no segundo lugar em participação de mercado de televisores de LCD em todo o mundo em 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635783/TCL.jpg

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics