TCL Communication annonce trois toutes nouvelles tablettes Alcatel à un prix abordable

Alcatel TKEE MID – Un outil numérique parfait de « jeu et d'apprentissage » pour les enfants

La tablette Alcatel TKEE MID est la première génération de tablettes de marque TKEE de 8 pouces d'Alcatel, dotée de Kidomi, une application par abonnement proposant des centaines de jeux, livres, films et émissions de télévision de grande qualité qui ont été conçus pour offrir le meilleur enseignement à votre enfant. La plateforme s'accompagne de contrôles parentaux et d'autres mesures visant à garantir aux enfants un environnement sûr pour apprendre et jouer. L'écran IPS HD de 8 pouces d'Alcatel TKEE MID est plus sûr pour les enfants. Il a d'ailleurs passé des tests de qualité reconnus à l'échelle internationale par TÜV® Rheinland pour la protection et le confort des yeux et il améliore efficacement le confort des yeux et filtre la lumière bleue. En outre, un boîtier antichoc de grande qualité aux couleurs vives garantit que la tablette résiste aux chutes. La tablette est dotée d'une connectivité 4G LTE pour que les enfants puissent profiter d'une vaste bibliothèque de contenus en ligne.

La tablette Alcatel TKEE MID sera lancée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans la région Pacifique au troisième trimestre 2020 au prix de 149 €.

Alcatel 1T 7 4G – Une tablette de poche pour les appels vidéo et vocaux

Grâce à un contour d'écran plus petit que jamais, l'Alcatel 1T 7 peut être tenue facilement d'une seule main. Dotée d'Android 10 (Go Edition), cette tablette de 7 pouces apporte une gestion plus efficace du stockage et de la consommation de données, au profit d'une expérience plus rapide et plus intelligente. L'Alcatel 1T 7 a été conçue en tenant compte de la famille. Les enfants peuvent profiter du mode « Kids », et une interface de contrôle parental intégrée et facile à gérer permet aux parents de fixer des limites à l'utilisation des enfants et de restreindre l'accès des enfants aux seules applications approuvées. Grâce au mode Kids, une fonction exclusive de protection oculaire s'active pour réduire la lumière bleue afin de soulager la fatigue visuelle.

La tablette Alcatel 1T 7 sera lancée au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est et dans la région Pacifique au deuxième trimestre 2020, au prix de 89 €.

Alcatel 3T 8 (2020) – Une sensation de grand écran à un poids plume

Pesant à peine 290 g et ne mesurant que 8,75 mm d'épaisseur, l'Alcatel 3T 8 (2020) est incroyablement portable et facile à tenir d'une seule main et elle se glisse dans la plupart des sacs à dos. L'écran de 8 pouces protège les yeux de vos enfants grâce à son filtre de lumière bleue, à sa luminosité automatique et à son mode de lecture qui règle l'écran en noir et blanc. Elle est également dotée d'un système de haut-parleurs intelligent qui apporte un son de qualité, avec un audio qui vous permet de vous plonger dans une expérience impressionnante.

La tablette est également conviviale pour les enfants, avec son mode Kids dédié qui facilite son utilisation. Les parents peuvent facilement décider des applications auxquelles leurs enfants sont autorisés à accéder en ajoutant uniquement les applications approuvées, et ils peuvent fixer des limites au temps d'utilisation.

Avec l'Alcatel 3T 8 (2020), vous pouvez profiter d'un mode de vie plus rapide et plus intelligent. La technologie Miracast permet un accès plus rapide aux téléviseurs, en synchronisant le contenu de l'écran en temps réel. Par ailleurs, le confort est à portée de vos doigts grâce à l'Assistant Google toujours actif, grâce auquel vous pouvez gérer des tâches, poser des questions, écouter de la musique et faire bien d'autres choses. Elle prend aussi en charge les appels et les messages vocaux ainsi que la commande vocale avec des possibilités d'interruption pour la musique et les films.

La tablette Alcatel 3T 8 (2020) sera lancée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans la région Pacifique au troisième trimestre 2020 au prix de 129 €.

Pour en savoir plus sur les tous nouveaux produits, rendez-vous sur https://www.alcatelmobile.com/

