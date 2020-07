TCL Communication anuncia um trio completamente novo de tablets Alcatel com valores acessíveis

"Este mais novo portifólio de tablets com a marca Alcatel foi criado levando-se em conta as diferentes necessidades de uma família, seja por educação em casa, trabalho ou entretenimento", comentou Jefferson Li, gerente geral da divisão de dispositivos móveis inteligentes da TCL Communication. "Ao passo em que desenvolvemos continuamente a nossa linha de tablets Alcatel, daremos ênfase ainda maior a essas experiências em que os consumidores precisam de novas e acessíveis ferramentas tecnológicas para atender à realidade de estudo, trabalho e conexão remotas trazida à tona pela pandemia atual."

Alcatel TKEE MID – ferramenta de aprendizado digital perfeita com que as crianças "aprendem brincando"

O tablet Alcatel TKEE MID é a primeira geração de tablets de 8 polegadas da Alcatel com a marca TKEE que traz o Kidomi, um aplicativo por assinatura que oferece centenas de jogos, livros, filmes e programas de TV da categoria premium, selecionados para maximizar a educação do seu filho. A plataforma oferece controle dos pais e outros recursos para garantir que as crianças disponham de um ambiente seguro para aprender e brincar. A tela HD IPS de 8 polegadas do TKEE MID é ainda mais segura para crianças, tendo passado por testes internacionalmente reconhecidos de qualidade pela TÜV® Rheinland para proteção e conforto visual, aumentando de maneira efetiva o conforto para os olhos e os filtros de luz azul. Além disso, a capa contra impactos de alta qualidade e de cores atraentes protege o tablet das quedas. O produto conta com conectividade 4G LTE para que as crianças aproveitem de uma biblioteca vasta de conteúdos on-line.

O Alcatel TKEE MID estará disponível na Europa, no Oriente Médio, na África, na América Latina, no sudeste asiático e no Pacífico no terceiro trimestre de 2020 pelo valor de €149.

Alcatel 1T 7 4G – um tablet que cabe no bolso para chamadas de vídeo e voz

Com a menor moldura até hoje, o Alcatel 1T 7 pode ser facilmente segurado com apenas uma mão. Com sistema operacional Android 10 (Go Edition), este tablet de 7 polegadas permite armazenamento e gerenciamento de consumo de dados mais eficiente, o que proporciona uma experiência mais inteligente e mais rápida. O Alcatel 1T 7 foi concebido para a família. As crianças podem aproveitar o modo Kids exclusivo e um modo de controle de pais integrado e de fácil gerenciamento permite que os pais definam limites de uso para as crianças e restrinjam o acesso apenas a aplicativos aprovados. O modo Kids também ativa uma função exclusiva de cuidado com os olhos que ajuda a reduzir a emissão de luz azul para amenizar a fadiga visual.

O Alcatel 1T 7 será lançado no Oriente Médio, na África, na América Latina, na Europa, no sudeste da Ásia e na região do Pacífico no segundo trimestre de 2020 e chega ao mercado com o um valor de €89.

Alcatel 3T 8 (2020) – sensação de tela grande com formato levíssimo

Pesando meros 290 g e com espessura de apenas 8,75 mm, o Alcatel 3T 8 (2020) é incrivelmente portátil e fácil de segurar com apenas uma mão, além de caber na maioria das mochilas do mercado. O display de 8 polegadas protege os olhos dos seus filhos graças ao filtro de luz azul, ao ajuste automático do brilho e ao modo de leitura, que ajusta a tela para preto e branco. Ele também conta com um sistema inteligente de alto-falantes que proporciona um som poderoso, com uma qualidade de áudio que permite mergulhar em uma experiência impressionante.

O tablet também foi pensado para as crianças e traz um modo Kids exclusivo que facilita o uso do produto pelos pequenos. Os pais podem definir com facilidade a quais aplicativos as crianças podem ter acesso e autorizar apenas aqueles aprovados, além de contar com a possibilidade de configurar limites de tempo para uso.

Com o Alcatel 3T 8 (2020), você pode aproveitar um estilo de vida mais rápido e mais inteligente. O Miracast proporciona acesso mais rápido a TVs, permitindo a sincronização do conteúdo exibido na tela em tempo real. Além disso, você conta com a conveniência nas pontas dos dedos graças ao sempre alerta Google Assistant, que permite gerenciar tarefas, fazer perguntas, reproduzir música e muito mais. Ele também é compatível com chamadas de voz e mensagens e permite controle por voz com capacidade de interrupção para música e filmes.

O Alcatel 3T 8 (2020) estará disponível na Europa, no Oriente Médio, na África, na América Latina, no sudeste da Ásia e na região do Pacífico no terceiro trimestre de 2020 por €129.

Sobre a TCL Communication

A TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) projeta, produz e comercializa um portifólio cada vez maior de dispositivos móveis e serviços em todo o mundo por meio de um catálogo vasto que conta com produtos com as marcas TCL e Alcatel. Além disso, a TCL Communication é a mais nova proprietária, desenvolvedora de P&D e parceira de manufatura dos dispositivos com a marca Palm. Os produtos da empresa estão presentes em mais de 160 países em toda a América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Pacífico. Com sede em Hong Kong, a TCL Communication opera seus próprios centros fabris e de P&D em todo o mundo. Para mais informações, acesse http://www.tcl.com/global/en.html.

TCL é uma marca comercial registrada da TCL Corporation. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Alcatel é uma marca comercial da Nokia utilizada sob licença pela TCL Communication.

Palm é uma marca comercial de propriedade da TCL Communication e sob licença do Palm Ventures Group por meio do Wide Progress Global.

Google, Android, Google Lens e outras marcas e respectivos logotipos são marcas comerciais do Google LLC.

