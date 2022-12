TCL continua celebrando a grandiosidade do futebol impulsionando o desempenho de vendas líder de mercado

HONG KONG, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a TCL, uma empresa líder global em eletrônicos de consumo e a segunda maior marca global de TVs LCD, está comemorando a classificação da seleção brasileira nas quartas de final no maior festival de futebol do mundo. A TCL também expressa seu apoio aos embaixadores da marca, convocados dos principais times europeus, à medida que se preparam para as próximas partidas.

TCL celebra a Seleção Brasileira e torna a grandeza do futebol acessível globalmente

À medida que a celebração da grandiosidade do futebol continua, a marca busca fechar o ano com seu forte desempenho de vendas líder de mercado, impulsionado por seu premiado portfólio de produtos.

Com tecnologia inspirada no cinema, a TCL liderou a categoria global de TVs de 98" em termos de participação no mercado nos primeiros nove meses do ano. Ela também reiterou seu domínio, no primeiro semestre do ano, como a segunda maior marca de TVs LCD do mundo, de acordo com o relatório global de aparelhos de TV da OMDIA do 1º semestre de 2022.

Celebrando os momentos de grandiosidade do futebol

Antes do maior festival de futebol do mundo começar, a TCL lançou a campanha da marca "Inspire Greatness", celebrando os momentos de grandiosidade do futebol.

A TCL lançou uma campanha nas redes sociais apresentando os quatro embaixadores globais da marca — o excepcional Phil Foden, jovem meio campista da Inglaterra; Pedri, a estrela em ascensão da Espanha; Rodrygo, um atacante de alto desempenho da seleção brasileira; e Raphael Varane, famoso zagueiro e jogador fundamental da seleção francesa —, anunciados durante a IFA 2022. No vídeo, os quatro jogadores de futebol desfrutam da experiência de assistir televisão em um aparelho de TV de última geração, integrado a um conjunto de produtos domésticos inteligentes, incluindo a principal TV Mini LED, aparelhos de ar-condicionado FreshIN, geladeiras e máquinas de lavar.

A TCL lançou também o desafio do "filtro criativo" nas redes sociais, para os torcedores de futebol expressarem o seu apoio às suas seleções e jogadores favoritos. Os torcedores participaram do desafio escolhendo filtros e interagindo com uma versão animada de uma bola de futebol em um cenário de realidade aumentada.

Em Paris e Barcelona, a marca trabalhou com grafiteiros locais para criar arte de rua inspirada com os quatro embaixadores globais da TCL. Os torcedores também foram convidados a participar de uma atividade de grafite online e compartilhar seu amor pelo jogo.

Além disso, com uma série de atividades divertidas online e offline, a TCL continua a estender a celebração do maior festival de futebol do mundo.

A dedicação da marca do ano inteiro voltada para o marketing esportivo valeu a pena, ajudando a promover o reconhecimento da marca e, por fim, levando a um forte desempenho de vendas em todo o mundo.

Oferecendo excelência com um portfólio de produtos premiado

A TCL agora é uma líder de mercado, sendo a segunda maior marca global de TVs LCD, devido ao seu desempenho de vendas consolidado no primeiro semestre do ano. A TCL também lidera o mercado de grandes telas, já que liderou a participação de mercado global na categoria de TVs de 98" do primeiro ao terceiro trimestre do ano.

Além disso, a dedicação da TCL em torno do desenvolvimento de tecnologia inovadora de Mini LED foi reconhecida no setor. Recentemente, a TCL ganhou dois prêmios de inovação na CES® 2023 por suas TVs TCL Mini LED 4K 75C935 e TCL Mini LED 4K 75C835 (disponíveis na América do Norte como 6-Series 75R655).

No início do ano, a Expert Imaging and Sound Association (EISA) honrou a TCL com quatro prêmios de renome, incluindo sua TV Mini LED 4K 65C835, que venceu na categoria "PREMIUM MINI LED TV 2022-2023", e a TV TCL QLED 55C735, que venceu na categoria "BEST BUY LCD TV 2022-2023".

Além do premiado portfólio de TVs, a TCL também reforçou com sucesso suas linhas em categorias diversas para criar uma casa inteligente totalmente conectada, desenvolvidas por tecnologias líderes do setor para os consumidores.

Antes da temporada de compras de fim de ano, a TCL tem grandes planos para as equipes de depósitos e lojas, para garantir a disponibilidade de um conjunto totalmente novo de produtos para casas inteligentes que prometem elevar as vibrações natalinas e melhorar a experiência de entretenimento doméstico para todos.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, que variam de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

