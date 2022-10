TCL dá passos importantes no metaverso

A primeira campanha da história no metaverso oferece novas maneiras para os consumidores se conectarem com os produtos da TCL

HONG KONG, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma importante participante do setor global de TVs e eletrônicos de consumo, anunciou hoje sua interessante manobra no metaverso.

Para marcar esta etapa importante de sua jornada no metaverso, a TCL lançará uma campanha de Halloween na plataforma virtual de jogos Roblox para possibilitar que os usuários criem suas próprias experiências imersivas. A TCL desenvolveu uma festa virtual envolvente com o tema do Halloween para conectar-se com o público em um mundo virtual personalizado.

Líder global em tecnologia dedicada à inovação contínua, a TCL permite que as pessoas tenham experiências de visualização de alto nível por meio de suas TVs e telas inteligentes. Agora, a TCL está fortalecendo sua conexão com os consumidores de última geração, oferecendo uma maneira moderna, divertida e imersiva de interagir com a TCL no metaverso. No futuro, a TCL espera explorar e desenvolver mais oportunidades que trarão a nossos clientes formas ainda mais inovadoras de aproveitar os produtos da TCL no metaverso e além.

A campanha de Halloween será lançada nas redes sociais da TCL em vários mercados*. A TCL convidará o público a participar de sua festa de Halloween #Fun_Tastic Party at the Dream House, no metaverso da Roblox, a partir de 21 de outubro de 2022.

Seja bem-vindo à Casa dos Sonhos da TCL

Quando os usuários entram na Casa dos Sonhos, a TCL os convida a entrar no clima da festa #Fun_Tastic e começar sua aventura escolhendo uma fantasia de Halloween personalizada para seu avatar. Então, eles estarão prontos para explorar a Casa dos Sonhos para curtir experiências virtuais e conectar-se com a tecnologia TCL.

A TCL criou uma série de jogos de Halloween e experiências de festa ligadas aos produtos da TCL em vários quartos para os usuários descobrirem. Com decoração com tema de Halloween e iluminação misteriosa, cada quarto tem um tema sobre os vários atributos de algumas das populares TVs Mini LED C935 e C835 da TCL, soundbars e condicionadores de ar FreshIN+, com decoração e atividades exclusivas.

Enquanto exploram a casa, os usuários podem jogar mini-jogos, vivenciar surpresas em cada canto ou simplesmente relaxar em seu quarto favorito. Entre outras atividades divertidas estão uma cabine de fotos virtuais, para que os usuários possam capturar e compartilhar seus momentos de Halloween da festa nas redes sociais.

*Quer saber como acessar a Fun_Tastic Party?

Os usuários podem acessar a festa de Halloween TCL #Fun_Tastic no Roblox por meio das plataformas de mídia social da TCL.

Global: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok

América do Norte: Twitter

Itália: Instagram

México: Facebook, Instagram

Reino Unido: Instagram, YouTube

Índia: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

Espanha: Instagram

Arábia Saudita: Facebook, Instagram, YouTube

África Oriental: Facebook, Instagram

Japão: Twitter

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

