TCL é premiada pela ADG por tecnologias inovadoras durante a CES 2023

HONG KONG, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, marca líder de eletrônicos de consumo e uma das empresas dominantes do setor global de TVs, foi reconhecida pela ADG, durante a CES 2023, por suas conquistas tecnológicas que contribuíram para os avanços nas tecnologias de telas.

Entre as distinções, o prêmio Display Technology Innovation Gold Award foi para a TV Mini LED 4K C845 da TCL e o prêmio Eye Protection Innovation of the Year Award, para o NXTPAPER 12 Pro da TCL.

Selecionados por um júri de especialistas globais e meios de comunicação influentes, os prêmios foram apresentados como parte do Global Top Brands Award de 2022-2023, patrocinado pela ADG, realizado em 6 de janeiro em Las Vegas.

Dedicada ao avanço das tecnologias

O prestigiado Display Technology Innovation Gold Award concedido à TV Mini LED 4K C845 da TCL reflete a dedicação contínua da TCL à promoção do avanço das tecnologias de Mini LED e telas, oferecendo a melhor experiência de home theater com nitidez incrível, contraste impressionante e cores realistas. Os recentes desenvolvimentos nas colaborações da TCL com o setor para expandir os limites do desempenho das telas premium incluem a parceria da TCL com a TÜV para o estabelecimento conjunto de um laboratório de Mini LED.

Os últimos avanços nas tecnologias NXTPAPER da TCL receberam reconhecimento com a premiação do NXTPAPER 12 Pro da TCL na categoria Global Top Brands Eye Protection Innovation of The Year Award. O NXTPAPER 12 Pro atualizado oferece uma experiência de visualização imersiva. Ele também chega a ser 100% mais brilhante do que seu antecessor, e sua tela, semelhante a um papel, filtra até 61%[1] da luz azul prejudicial, em comparação com as telas comuns, garantindo visuais incríveis sem comprometer a saúde dos olhos.

Conheça pessoalmente a mais recente tela da TCL e os produtos e tecnologias de categoria completa no estande da TCL durante a CES 2023, no Las Vegas Convention Center.

*A disponibilidade dos produtos pode diferir entre países e regiões.

[1] Número calculado com base em rigorosos procedimentos de testes internos.

