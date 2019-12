TCL enthüllt auf CES 2020 die nächste Generation der Mini-LED-Technologie

Seine fortschrittlichen TV-Lösungen haben TCL zu einer der wachstumsstärksten Marken für Unterhaltungselektronik gemacht. Unter anderem hat das Unternehmen Anfang des Jahres in Nordamerika und Europa den weltweit ersten Fernseher mit hochmodernem Mini-LED-Hintergrundlicht eingeführt. Bei der Mini-LED-Technologie arbeitet TCL unermüdlich an Verbesserungen, um der Technologie zum Marktdurchbruch zu verhelfen. Mit der Quantum Contrast-Technologie hat TCL im TV-Segment einen neuen Maßstab bei der Bildqualität erreicht. Mehrere zehntausend Mini-LEDs in TCLs Spitzenmodellen sorgen für unerreichten Kontrast und brillante Bildschärfe. Das Unternehmen wird die Messlatte noch einmal höher legen und bei seiner CES-Pressekonferenz am 6. Januar 2020 vor führenden Medienvertretern aus aller Welt die nächste Generation seiner Mini-LED-Technologie präsentieren.