TCL erreicht weltweit den höchsten Marktanteil für 98-Zoll-Fernseher

HONGKONG, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, stand in der Kategorie der 98-Zoll-Fernseher vom ersten bis zum dritten Quartal dieses Jahres mit dem weltweit größten Marktanteil an der Spitze. Auch in Frankreich, Italien, Australien und Pakistan belegte TCL den ersten Platz bei den Verkaufszahlen für 98-Zoll-Fernseher, was dem Unternehmen insgesamt die Führungsposition einbrachte.

Unter dem Markenzeichen „Inspire Greatness" bietet TCL auch weiterhin hochwertige Produkte und bahnbrechende Innovationen an, die eine entscheidende Rolle im Leben der Verbraucher spielen, indem sie ihnen ermöglichen, ihr Heimkinoerlebnis mit kinoinspirierten Technologien zu verbessern.

Auf der IFA 2022 präsentierte TCL den Verbrauchern den 98-Zoll-QLED-Fernseher 98C735, das größte Modell seiner XL-Kollektion. Mit seiner herausragenden QLED 4K-Auflösung, dem führenden Farbvolumen von 100 Prozent+ und der atemberaubenden Helligkeit ermöglicht er Verbrauchern ein beeindruckendes Fernseherlebnis mit fantastischer Bildqualität und atemberaubendem Kontrast. Sein IMAX Enhanced-Display erfüllt die höchsten Zertifizierungsstandards für Auflösung und Bildwiederholrate und verwandelt Sportfans in Zuschauer in der ersten Reihe, als wären sie im Stadion, oder bietet Filmliebhabern in dieser Weihnachtszeit ein Kinoerlebnis zu Hause.

Außerdem steht ein bestimmtes spannendes Fußballereignis vor der Tür. Mit einem beeindruckenden Großbildschirm sind die Fernseher der XL-Kollektion von TCL für Sportbegeisterte gedacht, die diese Fußballfest-Saison zu Hause feiern wollen, ohne das Wohnzimmer verlassen zu müssen.

Die XL-Kollektion ist auch für die Darstellung von schnellen, actiongeladenen Szenen in Originalgeschwindigkeit konzipiert und bietet ein atemberaubendes Erlebnis für Filme und Videospiele.

Die Position von TCL als Marktführer bei 98-Zoll-Fernsehern wird durch technologische Innovationen und Synergien mit anderen Produktkategorien, wie z. B. seinen Soundbars, die das Fernseherlebnis durch die Schaffung einer vollständig integrierten und immersiven Umgebung noch weiter verbessern, weiter wachsen.

Informationen zu TCL Electronics

