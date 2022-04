TCL Europe prezentuje różne kategorie nowych produktów rozrywkowo-lifestylowych przeznaczonych dla domu

Firma TCL to najwyższy standard technologii - od łączących się z internetem urządzeń AGD, po telewizory i soundbary. TCL cały czas rozbudowuje ofertę produktów dla domu, które wspólnie tworzą w pełni zintegrowany ekosystem.

HONG KONG, 13 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Frma TCL, jeden z największych graczy w światowej branży telewizorów oraz jeden z czołowych podmiotów na rynku elektroniki użytkowej, umacnia swoją pozycję w obszarze produktów rozrywkowo-lifestylowych dla domu, wprowadzając szereg nowych pozycji do swojej oferty przeznaczonej dla konsumentów w Europie. W ofercie na rok 2022 znajdą się m.in. nowe pralki, a także rozbudowany ekosystem bazujący na sztucznej inteligencji (AI) i internecie rzeczy (IoT), w skład którego wejdą nowe łączące się z internetem klimatyzatory, roboty sprzątające i oczyszczacze powietrza.

Do sprzedaży trafią również telewizory Mini LED QLED z serii C, które będą posiadać najnowocześniejsze i najinteligentniejsze funkcje, a także udoskonalone modele najnowszej generacji telewizorów Mini Led.

W ramach ciągłego udoskonalania rozwiązań przeznaczonych dla rozrywki w domu TCL wprowadziła do swojej oferty szereg nowych soundbarów - w jednym z nich zastosowano drugą generację nagradzanej, ekskluzywnej technologii RAY•DANZ.

Stale rosnąca paleta dużych i małych urządzeń AGD, które ułatwią życie

W 2021 r. firma TCL zaprezentowała swój pierwszy klimatyzator przeznaczony na rynek europejski. W tym roku pojawi się kolejna nowość - FreshIN, klimatyzator rozdzielony z kategorii premium - potwierdzając zaangażowanie spółki w obszarach projektowania i innowacji. Produkt (dostępny w wersji 9K i 12K BTU) posiada szereg ważnych funkcji premium, odznaczając się przy tym eleganckim wyglądem. Rozwiązanie to będzie zapobiegać nieprzyjemnym wahaniom temperatury w pomieszczeniu, stanowiąc doskonałe dopełnienie każdej przestrzeni.

W tym roku do sprzedaży trafią również pralki z serii P2 [1], w których zastosowano funkcję pary do likwidowania najpowszechniej występujących bakterii w celu uzyskania najwyższego poziomu czystości i ochrony. Inteligentny system automatycznego dozowania dokładnie oblicza ilość detergentu, zmiękczacza i wody potrzebnych na każdy cykl prania. Z kolei najnowszy model pralko-suszarki z serii TCL P2 [2] posiada również program odświeżania, który usuwa nieprzyjemne zapachy w ciągu zaledwie 25 minut bez potrzeby stosowania detergentów.

W związku z sukcesem, jaki odniosła wprowadzona w grudniu 2021 r. europejska oferta inteligentnych małych urządzeń AGD działających w internecie rzeczy, TCL jeszcze w 2022 r. wprowadzi do sprzedaży kolejne modele robotów sprzątających Sweeva (Sweeva 3000M i 3500M) oraz oczyszczaczy powietrza Breeva (Breeva Pro z serii 700 i 400) [3]. Inteligentnymi urządzeniami TCL można sterować za pomocą specjalnej aplikacji TCL Home App. Są one też kompatybilne z aplikacjami Asystent Google i Amazon Alexa.

Nowe telewizory TCL z serii C to wyjątkowa jakość obrazu i wspaniała rozrywka dla wszystkich

Działając zgodnie z nowym hasłem przewodnim marki: „Inspire Greatness" („Inspiracja do Doskonałości"), TCL również i na ten rok opracowała nowe telewizory Smart Mini LED i QLED, w których zastosowała najlepszą technologię z myślą o zapewnieniu doskonałej rozrywki w sieci.

W ramach dążeń do zdobycia pozycji lidera na rynku telewizorów Mini LED firma TCL wprowadziła do swojej technologii Mini LED istotne udoskonalenia. Nowe telewizory zapewniają jeszcze lepszy obraz m.in. dzięki wyższemu i dokładniejszemu kontrastowi, większej jasności, ograniczeniu efektu halo i większej jednolitości.

Współpracujące z Google TV modele telewizorów Mini LED TCL C93 i C83 - niedawno nagrodzone w konkursie Red Dot Design Award - to najwyższej klasy element kina domowego. Doskonale sprawdzą się do oglądania filmów, programów telewizyjnych, grania, ale również odbywania wideorozmów, fitnessu i innych zajęć w domu. TCL C93 [4] to flagowy produkt TCL z kategorii 4K Mini LED, który dysponuje wbudowanym systemem nagłośnienia i tysiącami diod Mini Led z ponad 2 tys. stref miejscowego wygaszania[5]. Z kolei seria TCLC83 [6] łączy w sobie najnowszej generacji technologie Mini LED, QLED, 4K HDR Premium 1000 i144Hz Motion Clarity Pro, zapewniając niezwykle precyzyjny kontrast oraz bardzo ostry i barwny obraz w szerokim zakresie dynamiki.

W telewizorach z kategorii QLED firma TCL proponuje nową serię TCLC73, która łączy w sobie technologie QLED, 4K HDR Pro i144Hz Motion Clarity Pro z gładkością, ostrością i barwnością obrazu w szerokim zakresie dynamiki, który docenią wszyscy miłośnicy gier i rozrywki. Co więcej, produkty z tej serii dysponują technologiami Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Primium i TCL Game Bar oraz obsługują najnowsze formaty HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby BVision IQ), dzięki czemu idealnie nadają się do oglądania filmów, rozgrywek sportowych i grania. Z myślą o zaoferowaniu użytkownikom w Europie nieograniczonych możliwości zabawy firma właśnie wprowadziła do oferty telewizory z serii TCL C63 [8]. TCL C63 to wysokiej klasy telewizory QLED 4K stworzone z myślą o szeroko rozumianej rozrywce - w tym celu współpracują one z Google TV, a także posiadają doskonałe parametry audiowizualne i zapewniają jeszcze większą paletę kolorów.

Kompleksową ofertę telewizorów i przystępnych cenowo technologii, które spełniają wszystkie oczekiwania konsumentów, domkną najnowsze telewizory TCL 4K HDR współpracujące z Google TV - serie P73 i P63.

Ekskluzywna technologia TCL RAY•DANZ to duży krok w dziedzinie sprzętu audio

Poszukując jeszcze bardziej immersyjnego brzmienia, firma TCL - jako lider w europejskim segmencie soundbarów bazujących na technologii Dolby Atmos - opracowała i wprowadziła w 2020 r. nowatorską technologię RAY•DANZ, która zdobyła nagrody w branżowych konkursach. W rozwiązaniu tym charakterystycznie odchylone ku tyłowi głośniki emitują fale dźwiękowe w kierunku zaokrąglonych reflektorów akustycznych, tworząc bardziej przestronne i jednorodne brzmienie (w porównaniu do popularnych soundbarów) bez przetwarzania cyfrowego i uszczerbku na jakości, przejrzystości i precyzji dźwięku.

W 2022 r. TCL wprowadzi do sprzedaży drugą generację technologii RAY•DANZ, którą reprezentować będzie nagrodzony w konkursie Red Dot Design Award soundbar TCLC935U: flagowy soundbar w systemie Dolby Atmos 5.1.2, który udoskonalono technologią RAY•DANZ, aby jakość dźwięku dorównywała jakości obrazu w telewizorach TCL.

W ramach poszerzania oferty rozrywki dla wszystkich użytkowników TCL tej wiosny rozpocznie sprzedaż przystępnych cenowo, wyposażonych we wszystkie potrzebne funkcje i łatwych do podłączenia soundbarów (TCL S522W), a także zaawansowanego 3.1-kanałowego systemu soundbar z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym o mocy 350W, który zapewnia wysoką jakość brzmienia (TCL P733W).

Patrząc wstecz i naprzód

Nowe produkty firmy TCL ściśle wpisują się w nową myśl przewodnią marki: „Inspire Greatness". Misją TCL pozostaje tworzenie przystępnych cenowo, wysokiej klasy rozwiązań, które w centrum uwagi stawiają potrzeby konsumentów, sprawiając, że ich życie jest wygodniejsze i większym stopniu oparte na inteligentnej technologii. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek firma TCL przesuwa granice możliwości, jakie daje technologia, odgrywając kluczową rolę w życiu jej klientów poprzez inspirowanie ich do wprowadzania nowych elementów stylu życia w przestrzeni ich domów.

Od czasu wprowadzenia w 2021 r. kolejnych nowoczesnych produktów i usług z segmentu smart TCL odnotowała wzrost udziału w rynku i konkurencyjności, osiągając solidne wyniki w trudnej branży. Według agencji badawczej Omdia w 2021 r. udział TCL TV w światowym rynku telewizorów w dalszym ciągu wykazuje tendencję wzrostową - osiągnął on poziom 11,5%, co stanowi trzeci najlepszy wynik na świecie. Globalny przychód TCL w segmencie telewizorów wzrósł o 24,3% rok do roku do poziomu 49,27 mld dolarów hongkońskich (6,3 mld dolarów amerykańskich). W 2021 r. TCL zajęła też drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o udział w rynku telewizorów LCD. TCL skorzystała z tzw. premii za pierwszeństwo w segmencie Mini LED, odnotowując znaczny wzrost wolumenu sprzedaży telewizorów o średniej i wysokiej klasy parametrach obrazu: wolumen sprzedaży telewizorów QLED i Mini LED wzrósł odpowiednio o 53,8% i 50,5% rok do roku. Dzięki sukcesowi telewizorów QLED i Mini LED z serii C w Europie firma TCL odnotowała w 2021 r. spektakularne wyniki i dużą dynamikę wzrostu, osiągając wzrost przychodów z telewizorów TCL w skali 52,2% rok do roku.

Firma TCL od 2018 r. odgrywa pionierską rolę w branży Mini LED i zamierza dokładać dalszych starań w kierunku udoskonalania technologii w ramach jej najnowszych modeli Mini LED z myślą o zapewnieniu jak najwyższej klasy obrazu i dźwięku dla użytkowników telewizorów TCL na całym świecie. TCL to nie tylko popularna marka telewizorów. Firma dobrze radzi sobie również w branży AGD, oferując różne kategorie łączących się z internetem urządzeń dla domu, które bazują na najlepszych technologiach. W 2022 r. TCL przyspieszy realizację strategii obejmującej sprzedaż urządzeń AGD w Europie, konsekwentnie rozbudowując ofertę produktów lifestylowych dla domu, które wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom konsumentów w zakresie zdrowego i bardziej komfortowego życia w domu.

TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) to dynamicznie rozwijający się producent elektroniki użytkowej i jeden z czołowych graczy w światowej branży telewizorów. Spółka powstała w 1981 r., a obecnie działalność prowadzi na ponad 160 rynkach na całym świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej - od elektroniki użytkowej takiej jak telewizory czy sprzęt audio, po inteligentne urządzenia domowe i mobilne.

[1] Pralki TCL z serii P2 Series dostępne są w wersji z załadunkiem do 8 kg, 9 kg lub 10 kg. [2] Pralko-suszarki TCL z serii P2 dostępne są w wersji z załadunkiem 8 kg (pralka) i 5 kg (suszarka). [3] Odkurzacze 2w1 Sweeva 3000M i 3500M trafią do sprzedaży na terenie Europy w maju. Oczyszczacze powietrza Breeva Pro z serii 700 i 400 w Europie będzie można kupić w czerwcu tego roku. [4] Dostępne z ekranami 75 i 65 cali [5] Wersja 75-calowa posiada 1920 a 65-calowa 1080 stref miejscowego wygaszania [6] Dostępne z ekranami 75/65/55 cali [7] Dostępne z ekranami 75/65/55/50/43 cale [8] Dostępne z ekranami 75/65/55/50/43 cale

