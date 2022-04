TCL Europe stellt kategorienübergreifende Produkte für neue Unterhaltungs- und Home-Lifestyle-Erlebnisse vor

Von vernetzten Haushaltsgeräten bis hin zu Fernsehern und Soundbars bietet TCL das Beste an Technologie und erweitert sein Angebot an Heimkomfort für ein vollständig integriertes Ökosystem

HONGKONG, 13. April 2022 /PRNewswire/ -- TCL, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, stärkt seine Position im Bereich Heimkomfort und Unterhaltung mit der Einführung seiner neuesten Haushaltsgeräteprodukte, einschließlich neuer Waschmaschinen, und einem erweiterten AI x IoT-Ökosystem für 2022 mit neuen vernetzten Klimaanlagen, Roboterstaubsaugern und Luftreinigern für europäische Verbraucher.

TCL stellt außerdem seine neuen Mini-LED-QLED-Fernseher der C-Serie mit den fortschrittlichsten und intelligentesten Funktionen sowie weitere Technologie-Upgrades für seine neueste Generation von Mini-LED-Modellen vor.

Die TCL 2022 Produktpalette umfasst auch eine Reihe neuer Soundbars, darunter eine mit der zweiten Generation der exklusiven, preisgekrönten RAY-DANZ Technologie von TCL, um den Verbrauchern immer bessere Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten.

Ein wachsendes Angebot an großen und kleinen Haushaltsgeräten für ein leichteres Leben zu Hause

Nach der Einführung der ersten TCL-Klimageräte im Jahr 2021 in Europa stellt das Unternehmen mit der Einführung seines neuen Premium-Split-Klimageräts FreshIN im Jahr 2022 sein Engagement für Design und Innovation unter Beweis. Dieses elegante Produkt (erhältlich als 9K- und 12K-BTU-Modelle) verfügt über eine Reihe wichtiger Premiumfunktionen, die jeden Raum ergänzen und unangenehme Temperaturschwankungen im Raum verhindern.

In diesem Jahr stellt TCL die Waschmaschinen der Serie P2[1] vor, die mit Dampfprogrammen ausgestattet sind, um die häufigsten Bakterien zu beseitigen und die hygienischsten Ergebnisse und den besten Schutz zu gewährleisten. Das intelligente automatische Dosiersystem berechnet auf intelligente Weise die genaue Menge an Waschmittel, Weichspüler und Wasser, die für jeden Waschgang benötigt wird. Die neuen Waschmaschinen und Trockner der TCL P2 Serie[2] verfügen außerdem über das Air Refresh Programm, das Gerüche in nur 25 Minuten ohne Waschmittel beseitigt.

TCL baut auch auf dem Erfolg seiner Reihe intelligenter IoT-Kleingeräte auf, die im Dezember 2021 in Europa eingeführt wurden, und bringt 2022 neue Modelle von Sweeva-Roboterstaubsaugern (Sweeva 3000M und 3500M) und Breeva-Luftreinigern (Breeva Pro Serie 700 und 400) auf den Markt[3]. Diese intelligenten Geräte von TCL können über die TCL Home App gesteuert werden und sind auch mit Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel.

Die neuen TV-Geräte der C-Serie von TCL

bieten ein außergewöhnliches Seh- und Unterhaltungserlebnis für alle

Auch in diesem Jahr hat TCL, getrieben von seiner neuen Markensignatur Inspire Greatness, an neuen intelligenten Mini LED- und QLED-Fernsehern gearbeitet, um vernetzte Unterhaltung durch die beste Technologie zu bieten.

Mit dem Ziel, der Top-Player im Mini-LED-TV-Sektor zu werden, hat TCL die TCL Mini-LED-Technologie erheblich verbessert. Die TCL Mini LED-Fernseher bieten den Nutzern jetzt ein noch besseres Seherlebnis mit höherem und präziserem Kontrast, höherer Helligkeit, weniger Blooming und besserer Gleichmäßigkeit.

Die neuen, mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten TCL C93 und C83 Mini LED-Fernseher mit Google TV bieten das beste Heimkino- und Unterhaltungserlebnis, um Filme und Fernsehsendungen zu sehen, Videospiele zu spielen, per Videoanruf zu kommunizieren, sich fit zu halten und vieles mehr. Die TCL C93 Serie[4] ist das TCL Flaggschiff unter den 4K Mini-LED-Fernsehern mit integriertem Soundsystem und tausenden von Mini-LEDs mit fast 2.000+ lokalen Dimmzonen[5]. Auf der anderen Seite kombiniert die TCL C83 Serie[6] Full Array Mini LED, QLED, 4K HDR Premium 1000 und 144Hz Motion Clarity Pro der neuesten Generation für kraftvollen, präzisen Kontrast und scharfe und farbenfrohe HDR-Bildqualität.

In der TCL QLED TV-Reihe kombiniert die neue TCL C73 Serie[7] QLED, 4K HDR Pro und 144Hz Motion Clarity Pro mit glatter, scharfer und farbenfroher HDR-Bildqualität für alle Gaming- und Entertainment-Liebhaber. Mit Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Primium, TCL Game Bar und der Unterstützung der neuesten HDR-Formate (einschließlich HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) ist dieser TCL-Fernseher der beste Begleiter, um HDR-Filme, Sport und Spiele zu genießen. Um den europäischen Verbrauchern endlose Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten, hat TCL gerade die TCL C63-Serie[8] auf den Markt gebracht. Als überragender QLED 4K-Fernseher wurde die TCL C63 Serie entwickelt, um ein umfassendes Unterhaltungserlebnis mit Google TV, außergewöhnlicher audiovisueller Leistung und noch mehr Farben zu bieten.

Um ein komplettes TV-Sortiment und eine erschwingliche Technologie anzubieten, die alle Erwartungen der Verbraucher erfüllt, bringt TCL außerdem seine neuen 4K HDR-Fernseher mit Google TV auf den Markt: die TCL P73-Serie und die P63-Serie.

Ein großer Schritt im Bereich Audio mit exklusivem TCL RAY • DANZ-Technologie

Auf der Suche nach einem noch besseren immersiven Audioerlebnis hat TCL als Marktführer im Dolby Atmos-Soundbar-Segment in Europa die innovative und preisgekrönte RAY•DANZ-Technologie entwickelt und 2020 eingeführt. Mit seinen einzigartig nach hinten abgewinkelten Lautsprechern, die die Schallwellen auf gebogene akustische Reflektoreinheiten abstrahlen, erzeugt er ein breiteres und homogeneres Klangbild (im Vergleich zu herkömmlichen Soundbars) - ohne digitale Verarbeitung und ohne Kompromisse bei der Audioqualität, Klarheit oder Genauigkeit.

Im Jahr 2022 bringt TCL die zweite Generation der RAY•DANZ Technologie auf den Markt, mit der neuen, mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten TCL C935U Soundbar: eine 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar, die mit der RAY•DANZ Technologie ausgestattet ist, um die Dolby Vision Bildqualität der TCL TVs zu unterstützen.

Um allen Nutzern mehr Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten, stellt TCL in diesem Frühjahr außerdem eine neue erschwingliche, vollständig ausgestattete und einfach einzurichtende Soundbar (TCL S522W) und eine hochentwickelte 3.1-Kanal-Soundbar mit kabellosem Subwoofer mit 350 W Audioleistung (TCL P733W) vor.

Blick zurück und nach vorn

Diese neuen Produkte stehen ganz im Zeichen der neuen TCL-Markensignatur „Inspire Greatness". TCL hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen mit qualitativ hochwertigen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen bequemer und intelligenter zu machen, wobei der Verbraucher immer an erster Stelle steht. Heute möchte TCL mehr denn je die Grenzen des technologisch Machbaren erweitern und eine Schlüsselrolle im Leben seiner Kunden spielen, indem es sie inspiriert und ihnen hilft, neue Lifestyle-Erlebnisse zu Hause zu genießen.

Seit TCL im Jahr 2021 seine neuen fortschrittlichen intelligenten Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht hat, sind sein Marktanteil und seine Wettbewerbsfähigkeit gestiegen, und das Unternehmen hat in einem schwierigen Markt solide Ergebnisse erzielt. Laut Omdia steigt der globale Marktanteil von TCL TV weiter auf 11,5 % im Jahr 2021 und ist damit weltweit die Nummer 3. Der globale Umsatz des TCL TV-Geschäfts stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24,3 % auf 49,27 Mrd. HK $ (6,3 Mrd. USD), und TCL wird auch 2021 weltweit die Nummer 2 im LCD-TV-Marktanteil sein. Dank seines First-Mover-Vorteils im Bereich der Mini-LEDs konnte TCL ein deutliches Wachstum des Verkaufsvolumens von Smart-Screens im mittleren bis oberen Preissegment erzielen: Das Verkaufsvolumen von QLED-Fernsehern und Mini-LED-Fernsehern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 53,8 % bzw. 50,5 %. In Europa konnte TCL mit dem Erfolg seiner QLED- und Mini-LED-C-Serie 2021 spektakuläre Erfolge und eine hohe Wachstumsdynamik erzielen und den Umsatz mit TCL-Fernsehern im Vergleich zum Vorjahr um 52,2 % steigern.

TCL ist seit 2018 ein Pionier in der Mini-LED-Branche und wird seine brandneuen TCL Mini-LED-Modelle mit erheblichen technologischen Verbesserungen weiter vorantreiben, um Nutzern auf der ganzen Welt ein besseres Fernseherlebnis zu bieten. TCL ist nicht nur eine beliebte Fernsehmarke, sondern hat auch sein Angebot an verschiedenen Produktkategorien erfolgreich ausgebaut, um den Verbrauchern ein vollständig vernetztes Zuhause mit der besten Technologie zu bieten. Im Jahr 2022 wird TCL seine Haushaltsgerätestrategie in Europa beschleunigen und eine wachsende Palette von Home-Lifestyle-Produkten anbieten, um die neuen Erwartungen der Verbraucher an ein gesundes Leben und ein einfacheres Leben zu Hause zu erfüllen.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- und Smart-Home-Geräte bis hin zu mobilen Geräten reichen.

[1] Die Waschmaschinen der TCL P2-Serie gibt es in den Größen 8 kg, 9 kg und 10 kg. [2] Die Waschmaschine und der Trockner der Serie TCL P2 gibt es mit 8 kg und 5 kg Trocknungskapazität. [3] Die 2-in-1-Staubsauger Sweeva 3000M und 3500M werden in Europa ab Mai erhältlich sein. Die Luftreiniger der Breeva Pro Series 700 und 400 werden in Europa ab Juni erhältlich sein. [4] Erhältlich in 75'' und 65'' [5] 1.920 lokale Dimmzonen auf 75'' / 1.080 lokale Dimmzonen auf 65'' [6] Erhältlich in 75''/65''/55'' [7] Erhältlich in 75''/65''/55''/50''/43'' [8] Erhältlich in 75''/65''/55''/50''/43''

