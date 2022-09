TCL expõe na IFA 2022, incluindo a maior TV Mini LED do mundo e os monitores mais recentes e inovações em casa inteligente

Com uma exposição de categoria completa na IFA 2022, a TCL está compartilhando o entusiasmo de seu estilo de vida conectado inteligente com TVs Mini LED de primeira linha, soundbars premiadas e eletrodomésticos.

BERLIM, 2 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das representantes dominantes do setor global de TVs e marca líder de eletrônicos de consumo, participará da IFA, em Berlim, de 2 a 6 de setembro de 2022. Essa é a primeira grande edição presencial da feira comercial global de eletrônicos de consumo e domésticos desde 2019. Com sua assinatura de marca, "Inspire Greatness", a TCL apresenta uma coleção de produtos inéditos no mundo, em um amplo estande interativo com mais de 2.500 metros quadrados, localizado no Corredor 21A. Para mais notícias da TCL na IFA, clique aqui.

Além das novas linhas de home theater e eletrodomésticos de 2022, a TCL também apresentará a maior TV Mini LED do mundo, uma TV QLED de 98 polegadas de sua XL Collection, uma parede de cinema 4K de 136 polegadas, monitores de jogos de ponta, bem como as mais recentessoundbars RAY•DANZ Dolby Atmos.

"Estamos muito satisfeitos por estar de volta à IFA e orgulhosos de fazer parte desse setor resiliente e dinâmico. Esperamos receber os visitantes em nosso incrível estande de exposição", disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics. "Com nosso tema #TCLInspireGreatness demonstraremos como nossos produtos e serviços podem ajudar as pessoas a viver, trabalhar e divertir-se melhor a cada dia."

A TCL já é a marca número dois[1] de TVs LCD do mundo e, em muitos dos principais mercados, as TVs LCD da TCL ocupam posições de destaque. Além disso, as smart TVs da TCL estão entre as cinco primeiras em mais de 20 países e regiões em volume de vendas. Com esse impulso comercial, a TCL continua a colocar a experiência do usuário em primeiro lugar e a oferecer TVs de primeira linha cada vez mais inovadoras a consumidores do mundo todo.

Home theater imersivo com TVs QLED Mini LED esoundbars RAY•DANZ Dolby Atmos

A TCL se dedica ao desenvolvimento da tecnologia Mini LED. Assim, os visitantes do estande da TCL terão a oportunidade de vivenciar a TV Mini LED EISA Premium C835, uma incrível TV Mini-LED 4K completa, com incrível qualidade de imagem combinada com Dolby Atmos para um som imersivo. Além disso, eles também terão a oportunidade de ver a TV LCD C735, premiada no EISA Best Buy, com QLED e alta taxa de atualização de 144 Hz, ideal para gamers que buscam uma experiência de jogo excelente.

Os visitantes da IFA também descobrirão a primeira TV QLED de 98 polegadas da TCL para o mercado europeu. Essa TCL 98C735 conta com tecnologia de cores de pontos quânticos com alto pico de brilho, dimerização local e contraste impressionante, que garante uma qualidade de imagem diferenciada, bem como incrível visualização imersiva. Sua baixa latência e clareza de movimento potentes e responsivas também garantem uma experiência de visualização de tirar o fôlego para os fãs de esportes rápidos e dinâmicos como futebol e para gamers.

A IFA 2022 também oferecerá a oportunidade de ouvir a qualidade de áudio excepcional da soundbar RAY•DANZ Dolby Atmos C935U, que é a soundbar premiada no EISA Best Buy. Para ir mais longe, a TCL também está lançando sua mais recente soundbar emblemática com a nova TCL X937U com tecnologia RAY•DANZ. Os dois produtos podem ser conhecidos no estande da TCL.

Também no estande da TCL estará exposta a emblemática TV Mini LED 4K C935 com 1.920 zonas de dimerização local e alto-falantes Upfiring de canal 2.1.2.

Outras TVs TCL, como a TV TCL QLED C635 com Google TV, que leva os conteúdos de streaming de vídeo a um nível superior de brilho e cor, com seu design fino sem moldura, perfeito para qualquer espaço residencial.

Vida mais inteligente com eletrodomésticos da TCL

No espaço de conforto residencial da TCL está sendo apresentada uma nova linha de condicionadores de ar da série FreshIN. Diferentemente do ar condicionado convencional, que circula o ar interno da casa, a série FreshIn da TCL conta com um sistema de ar fresco exclusivo, o FreshIn Plus, que ajuda a transportar o ar fresco externo para o interior do ambiente, com capacidade de até 60 metros cúbicos por hora graças a seu poderoso motor de ar, o que ajuda a aumentar os níveis de oxigênio e umidade.

Também proporcionando uma melhor saúde e bem-estar e localizado no estande da TCL estão os premiados purificadores de ar breeva Pro 700P e 400P.

No espaço de máquinas de lavar da TCL, os visitantes verão como pode-se economizar energia graças a uma nova máquina de lavar com eficiência energética "A"[2], que conta com programas de lavagem a vapor para eliminar bactérias comuns, além de tornar a lavagem de roupas uma experiência mais fácil e satisfatória.

Dispositivos vestíveis inteligentes intuitivos e interativos

Os visitantes também poderão explorar um novo mundo de possibilidades com os óculos de tela vestível NXTWEAR da TCL, que vêm com uma série de melhorias para aprimorar a experiência do usuário. Fácil de usar e leve, pesando apenas 75 gramas, esses óculos são uma opção original tanto para gamers quanto para profissionais que trabalham de forma remota por darem a incrível sensação de ver uma tela imersiva de 140 polegadas a quatro metros de distância.

Acrescentando entusiasmo, com muito mais a vivenciar

Para todos os fãs do basquete europeu do mundo que assistirem à FIBA EuroBasket 2022 em setembro deste ano, a TCL quer trazer para nosso estande uma amostra da ação desse importante evento de basquete, oferecendo uma experiência de videogame de RV aos visitantes!

Como uma orgulhosa parceira global da FIBA desde 2018, esperamos compartilhar o entusiasmo desse importante evento esportivo europeu com os visitantes da IFA 2022.

A TCL exporá na IFA 2022:

Data: 2 a 6 de setembro de 2022

Local: Corredor 21A, Messedamm Berlin, Alemanha

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

