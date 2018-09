TCL firma parceria com Copa do Mundo Feminina de Basquete da FIBA 2018

A parceria é a mais recente empreitada da TCL como patrocinadora mundial da FIBA após o recente lançamento da TV QLED de 8K Edição Copa do Mundo Feminina de Basquete da FIBA 2019, o primeiro televisor 8K da TCL, na Internationale Funkausstellung (IFA) em Berlim no mês passado.

Como parceira global da Copa do Mundo Feminina de Basquete da FIBA 2018, competição internacional disputada por 16 seleções, a TCL desempenhará um papel fundamental para aumentar a popularidade desse torneio importantíssimo nas Américas do Norte e do Sul, na Europa e na Ásia, além de oferecer uma experiência incrível de transmissão aos fãs do basquete de todo o mundo com televisores de alta qualidade.

"Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a FIBA e por fazer parte da edição deste ano da Copa do Mundo Feminina de Basquete, o que demonstra a nossa paixão pelo esporte e nos permite alcançar um vasto público de jovens torcedores do mundo todo", revela Yuki Wei, vice-presidente da TCL Corporation.

A TCL anunciou em junho deste ano a parceria global com a FIBA para competições de basquete em todo o mundo até 31 de dezembro de 2019.

Entre os parceiros de basquetebol da TCL no mundo estão o Minnesota Timberwolves e o Minnesota Lynx e a Federação Filipina de Basquete. A empresa também tem parcerias esportivas com o clube de futebol San Jose Earthquakes, a Confederação Brasileira de Futebol, o Rosario Central Football Club (Argentina), a Melbourne Cup e o Melbourne Victory Football Club, além de parcerias na área de entretenimento em Hollywood com TCL Chinese Theatre, The Ellen Show e outros.

A TCL também será parceira da Copa do Mundo de Basquete da FIBA 2019.

Sobre a TCL Electronics

Com sede na China, a TCL Electronics Technology Holdings Limited (HKSE: 01070) é um dos principais players do setor global de TV e atua com pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição de aparelhos eletrônicos de consumo. A TCL Electronics está empenhada em desenvolver um ecossistema abrangente para smart TVs que ofereça aos usuários melhor experiência com seus serviços e produtos inteligentes.

