TCL ganha três prêmios EISA 2021-2022 incluindo seu primeiro prêmio de TV LCD de alta qualidade

A TV C825 da TCL vem com a tecnologia TCL Mini-LED com milhares de mini-LEDs que oferecem brilho incrível, destaques impressionantes e desempenho HDR mais rico e realista. Os mini-LEDs controlados com precisão produzem um contraste de tirar o fôlego, o que torna a C825 capaz de revelar novos detalhes em áreas escuras e destaques especulares simultaneamente para maior profundidade e dimensão. A C825 conta com a tecnologia Quantum Dot de última geração, proporcionando mais de 100% de volume de cor produzido a partir de mais de um bilhão de cores e tonalidades. Também vem com Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e sistema de som Onkyo.

TV QLED 4K 55C728 da TCL - Melhor Compra de TV LCD de 2021-2022

A C728 da TCL combina 4K e tecnologia Quantum Dot, 120 Hz MEMC para uma qualidade de imagem 4K HDR superior e suave com desempenho de cores vívidas. A C728 também vem com Game Master e suporta os formatos HDR mais recentes (incluindo HDR10+ e Dolby Vision IQ). O design sem moldura da TCL C728 vem com um elegante suporte central de metal para que a TV de tela grande possa ser facilmente colocada sobre qualquer superfície em casa.

TS8132 Dolby Atmos Soundbar da TCL - Melhor Compra de Soundbar de 2021-2022

O TS8132 oferece uma experiência imersiva excepcional para filmes, TV e gaming. Os usuários podem experimentar o Dolby Atmos com uma nova dimensão, impulsionada pela configuração de canal 3.1.2. O TS8132 também pode servir como o centro de áudio da sala de estar, já que tem Chromecast integrado e trabalha com Apple AirPlay, Hey Google e Alexa, além de se conectar a todos os ecossistemas de áudio mais conhecidos.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a marca TCL ficou no segundo lugar em participação de mercado de televisores de LCD em todo o mundo em 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

