TCL inicia seu mais recente patrocínio com estrelas do futebol para inspirar a grandeza

Rodrygo, Phil Foden, Pedri e Raphaël Varane nomeados embaixadores da marca TCL Team 2022

HONG KONG, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a TCL Electronics (1070.HK), uma das principais atuantes do setor global de TVs e uma empresa de eletrônicos de consumo de rápido crescimento, apresentou a equipe de futebol TCL 2022 na IFA Berlim. Com quatro dos melhores jogadores de futebol do mundo como embaixadores da marca, a TCL está iniciando uma campanha global que pretende inspirar as pessoas a buscarem a grandeza em suas próprias vidas. Para ver mais notícias da TCL na IFA, clique aqui.

A escalação da TCL reúne o destacado jogador de futebol Rodrygo, lateral da seleção brasileira; o jovem e excepcional meio-campista inglês Phil Foden; o superastro e internacional espanhol Pedri; e Raphaël Varane, famoso zagueiro e jogador principal da seleção francesa.

A TCL compartilhará mensagens e opiniões dos quatro jogadores no período que antecede o grande evento de futebol de 2022 que terá início em novembro e além por meio de canais de mídia tradicionais e da mídia social. A TCL também oferecerá inúmeras oportunidades para que os torcedores interajam com seus ídolos de formas novas e intensas por meio de conteúdos exclusivos, artigos assinados e concursos, com prêmios que incluem a possibilidade de que os torcedores sortudos falem com seu herói.

"Estou feliz por desempenhar um papel como embaixador da marca TCL e colaborar com uma empresa que coloca a qualidade e a inspiração da grandeza individual no centro de seus produtos", comentou Rodrygo.

"Ter a oportunidade de se conectar com os torcedores de todo o mundo e inspirá-los à grandeza é uma oportunidade fantástica. Estou feliz por ter essa possibilidade de me associar a uma marca como a TCL, cujo histórico mostra sua dedicação em oferecer experiências de alta qualidade para nossos seguidores", explicou Raphaël Varane.

"Minha paixão pelo futebol vem de jogar nas ruas de Stockport com meus colegas e assistir nossos ídolos na TV. Estou entusiasmado em me juntar à família TCL e, juntos, espero que inspiremos e conectemos a próxima geração ao futebol", disse Phil Foden.

"Estou encantado de ter a chance de começar esta nova relação com a TCL. Todos desejamos oferecer experiências positivas aos torcedores e difundir nossa paixão pelo esporte, e como embaixador da marca TCL, tenho certeza de que podemos difundir um espírito esportivo positivo que inspire nossos torcedores", acrescentou Pedri.

Frédéric Langin, vice-presidente de vendas e marketing da TCL Europe, disse: "Como alguns dos melhores jogadores do mundo na atualidade, Rodrygo, Phil Foden, Pedri e Raphaël Varane são reconhecidos como talentos geracionais que inspiram dentro e fora do campo. A TCL tem paixão por inspirar nossos clientes por meio do esporte e estamos muito satisfeitos por poder ajudar os torcedores a se conectarem com esses grandes jogadores de futebol e nos inspirarem a reconhecer e promover sua própria grandeza."

A TCL tem reconhecido há muito tempo o poder do esporte e o espírito conectivo que inspira a grandeza nos jogadores e a comunidade mais ampla. Como apoiador consistente do esporte mundial, a TCL patrocina equipes de futebol e torneios na Argentina, Austrália, Brasil, Reino Unido e EUA, entre outros. A empresa também tem um forte histórico de trabalho com ícones esportivos. Além do futebol, a TCL também é uma parceira global da International Basketball Association (FIBA) desde 2018 e é uma grande patrocinadora da FIBA EuroBasket de 2022, a partir de hoje.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse a página inicial da TCL em https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886764/image_1.jpg

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics