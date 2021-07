TCL je jednou z prvých značiek televízorov, ktoré prešli testom TÜV Rheinland podľa globálnej normy ETSI EN 303 645 pre zariadenia internetu vecí

Spoločnosť TCL je prvou skupinou značiek televízorov, ktoré prešli testom TÜV Rheinland na základe normy ETSI EN 303 645 a získali logo TÜV Rheinland / Privacy By Design.

„Spoločnosť TCL je hrdá na to, že je jednou z prvých značiek televízorov, ktoré získali logo TÜV Rheinland o ochrane súkromia. Jedná sa o potvrdenie od rešpektovanej nezávislej organizácie, že TCL spĺňa požiadavky normy ETSI EN 303 645," uviedol Kevin Wang, generálny riaditeľ spoločností TCL Industries Holdings Co., Ltd. a TCL Electronics.

„Mnoho spotrebiteľských zariadení internetu vecí a s nimi spojených služieb spracováva a ukladá osobné údaje, norma EN 303 645 môže pomôcť zabezpečiť, aby boli v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, a to už od návrhu. Vydanie tohto loga potvrdzuje, že spoločnosť TCL splnila požiadavky normy ETSI EN 303 645, pokiaľ ide o bezpečnosť siete a ochranu súkromia a dosahuje základnú úroveň kybernetickej bezpečnosti stanovenej normou, čo je dôležitý princíp, ktorý tento dokument potvrdzuje," uviedol zástupca spoločnosti TÜV Rheinland.

ETSI EN 303 645 špecifikuje 13 ustanovení pre bezpečnosť spotrebiteľských zariadení pripojených k internetu. Podľa technického výboru ETSI pre kybernetickú bezpečnosť je norma EN navrhnutá tak, aby zabránila rozsiahlym a rozšíreným hrozbám pre smart zariadenia s ktorými sa odborníci na kybernetickú bezpečnosť stretávajú každý deň. Norma popisuje zabudovanie zabezpečenia do produktov pripojených k internetu už vo fáze návrhu a poskytuje tiež základ pre budúce systémy internetu vecí.

O spoločnosti TCL Electronics

Spoločnosť TCL Electronics (1070.HK) je rýchlo rastúca spoločnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a popredný hráč v celosvetovom televíznom priemysle. Spoločnosť bola založená v roku 1981 a teraz pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Podľa spoločnosti OMDIA sa TCL v roku 2020 zaradila na 2. miesto v celosvetovom podiele značky TCL na trhu LCD televízorov. Spoločnosť TCL sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky, od televízorov cez audio zariadenia až po smart domáce spotrebiče.

