TCL lançará sua primeira série de TVs Mini LED de 144Hz em 2022, elevando o padrão para videogames responsivos em TVs de tela grande

Os consoles mais modernos oferecem um número crescente de videogames que rodam a 120 FPS e otimizaram muitos jogos antigos populares para que também rodem a 120 FPS. As TVs Mini LED da TCL com taxa de atualização de 144Hz podem dar aos jogadores uma vantagem importante, principalmente no caso de jogos competitivos com múltiplos jogadores, em que os tempos de reação em frações de segundos são cruciais para a vitória. Além disso, os gamers casuais também gostarão da capacidade de resposta extra na jogabilidade.