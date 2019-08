TCL lance « Born a Legend », la campagne de marketing mondiale de contenu généré par les utilisateurs

Cette campagne s'inscrit dans la stratégie de TCL visant à mobiliser et à inspirer les publics du monde entier sur les différents canaux numériques. Les employés et les consommateurs sont encouragés à créer et à télécharger leurs propres courtes vidéos sur leurs propres pages de médias sociaux ou sur le site web de TCL entre le 1 er août et le 29 septembre. TCL sélectionnera les meilleures vidéos et les fera passer à une étape supérieure où les fans du monde entier pourront voter pour leurs vidéos préférées. Les trois vidéos ayant obtenu le plus grand nombre de votes seront annoncées comme étant les gagnantes générales le 30 septembre et la vidéo gagnante sera récompensée par un prix légendaire de 10 000 USD.

« Je suis ravie de donner le coup d'envoi de notre campagne mondiale et j'espère que nos consommateurs et employés passionnés se rendront à ce rendez-vous festif et participeront à la campagne », a déclaré Eileen Sun, directrice du marketing de la branche des activités menées à l'étranger du groupe des dispositifs intelligents de TCL. « Chez TCL, nous nous efforçons toujours d'inspirer tout un chacun à être fidèle à ses rêves, à continuer de se dépasser et à être sa propre légende. Je crois que cet esprit aidera les gens tout au long de leur vie et dans tout ce qu'ils font. »

Pour soumettre ou visionner les vidéos de « Born a Legend », veuillez visiter le site officiel de TCL et les comptes de médias sociaux suivants :

À propos de TCL

TCL est une entreprise d'électronique grand public en pleine croissance et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981 en Chine, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. En 2018, TCL s'est classée à la deuxième place sur le marché mondial de la télévision. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que téléviseurs, téléphones mobiles, appareils électroménagers, produits audio et produits pour la maison intelligente. Grâce à sa stratégie « AI x IoT » (Intelligence artificielle dupliquée par l'Internet des objets), TCL s'efforce de devenir une entreprise de technologie intelligente de premier plan mondial qui aide ses consommateurs à mener une vie saine et intelligente.

