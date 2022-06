TCL, le partenaire mondial de la FIBA, soutient le basket-ball féminin avec la campagne « Break & Believe »

SHENZHEN, Chine, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- TCL, une société technologique majeure dans le monde et leader de l'électronique grand public, a lancé « Break & Believe », une campagne visant à soutenir le basket-ball féminin. En tant que partenaire mondial du programme « Her World, Her Rules » (HWHR) créé par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), TCL met davantage l'accent sur son engagement pour aider les femmes et les filles dans le monde entier à libérer tout leur potentiel.

Dans le cadre d'ateliers de discussion et de séances d'entraînement de basket, TCL et la FIBA donneront la parole àdes joueurs et des entraîneurs exceptionnels pour partager leurs histoires, leur manière de de surmonter les défis et aider les participantes à gagner une plus grande confiance en elles.. Avec la campagne « Break & Believe », TCL et la FIBA souhaitent soutenir les écolières pour qu'elles croient en leur potentiel tout en célébrant le basket-ball féminin. TCL a invité les 212 fédérations nationales de la FIBA à prendre part à cette initiative.

Le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de notre partenaire mondial TCL et de lancer cet important projet ensemble. Nous avons mis l'accent sur la place des femmes dans le basket qui est l'une de nos priorités stratégiques actuelles, dont l'un des objectifs est d'augmenter la participation des joueuses. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour atteindre cet objectif. »

Yuki Wei, vice-président de TCL, a ajouté : « Nous partageons les mêmes valeurs que la FIBA et avons pour objectif de donner à davantage de filles et de femmes les moyens d'atteindre leur plein potentiel. TCL a pour vocation d'inspirer les jeunes filles du monde entier avec cette nouvelle campagne et les encourage à dépasser leurs limites et à croire en elles-mêmes avec le soutien de la FIBA et de ses fédérations nationales. Nous croyons fermement que ceux que nous inspirons aujourd'hui nous inspireront demain.

TCL a débuté son partenariat avec la FIBA en 2018. En 2021, l'entreprise a étendu son soutien au programme HWHR de la FIBA, qui vise à accroître la participation des filles au basket-ball en recrutant davantage de jeunes joueuses à travers diverses activités. Le programme HWHR, lancé en 2018, joue un rôle crucial dans la priorité « Les femmes dans le basket »' de la FIBA. Un nombre élevé de fédérations nationales dans le monde entier ont reçu des fonds du programme et celui-ci continue de gagner en popularité et en succès chaque année.

En plus de son partenariat avec la FIBA, TCL défend sa propre campagne mondiale #TCLforHer axée sur l'autonomie et le développement personnel des filles et des femmes dans le monde entier. Dans le cadre de cet engagement à long terme, « Break & Believe » contribuera à inspirer les femmes à travers le monde.

À propos de TCL

TCL est un leader technologique mondiale et sa mission consiste à « inspirer la grandeur ». En tant qu'entreprise technologique majeure sur le marché, TCL fournit des produits d'électroniques grand public diversifiés comprenant des téléviseurs, des smartphones, des produits audio et des produits pour la maison connectée, ainsi que des technologies d'affichage et des solutions d'énergie propre. TCL s'engage à offrir des expériences technologiques connectées et des modes de vie sains aux consommateurs du monde entier.

À propos de FIBA

FIBA (fiba.basketball), l'organe de gouvernance mondiale du basket-ball, est une association indépendante formée par 212 fédérations nationales de basket-ball à travers le monde. Elle est reconnue comme la seule autorité compétente en matière de basket-ball par le Comité international olympique (CIO).

Pour plus d'informations sur la FIBA, rendez-vous sur le site fiba.basketball ou suivez la FIBA sur facebook.com/fiba, twitter.com/fiba, instagram.com/fiba and youtube.com/fiba.

