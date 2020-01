TCL mit neuen QLED TV-Produkten für ein noch nie dagewesenes Betrachtungserlebnis

X915 ist das neueste QLED-Modell in TCLs Top-Serie X und in den Größen 75 bzw. 65 Zoll erhältlich. Beim X915 handelt es sich um einen TCL QLED TV mit 8k, Quantenpunkt-Displaytechnologie und Dolby Vision® HDR-Bildtechnik. Der X915 verfügt über lokale Abblendtechnologie für eine präzise Gegenlichtkontrolle und mehr Kontraststärke bei extrem lebendigen Farben.

Hauptmerkmale:

Auflösung 8K

Aufskalierung 8k

Quantenpunkt-Displaytechnologie

Lokale Abblendtechnologie

Dolby Vision und Dolby Atmos

IMAX Enhanced®

Onkyo Audiosystem

Fernfeld-Sprachsteuerung

Neuestes Android OS

Der X915 kommt im 2. Quartal 2020 zunächst in Australien und Europa auf den Markt, später dann in anderen Regionen.

TCL QLED TV C815 & C715

Bei den Modellen C815 und C715 kommt die weltweit führende Quantenpunkt-Displaytechnologie zum Einsatz, mit der das Betrachtungserlebnis deutlich aufgewertet wird.

Dolby Vision liefert im C815 und C715 beeindruckende 4K HDR-Bilder mit unglaublicher Helligkeit, Detailtreue, Farbe und Kontraststärke. Dolby Atmos bietet ein atemberaubendes und nuanciertes Hörerlebnis mit Klangvielfalt und Tiefe.

Hauptmerkmale:

C815

Quantenpunkt-Displaytechnologie

Dolby Vision und Dolby Atmos

HDR 10+

Onkyo Audiosystem

Fernfeld-Sprachsteuerung

Neuestes Android OS

C715

Quantenpunkt-Displaytechnologie

Dolby Vision und Dolby Atmos

HDR 10+

Fernfeld-Sprachsteuerung

Neuestes Android OS

Die Modelle C815 und C715 kommen im 2. Quartal 2020 zunächst in Europa auf den Markt, später dann in anderen Regionen. Das Modell C815 gibt es in den Größen 75, 65 oder 55 Zoll und das Modell in den Größen 65, 55 und 50 Zoll.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tcl.com/ces2020

* Technische Produktdaten und Verfügbarkeit können je nach Region abweichen.

* Google und Android TV sind Marken von Google LLC.

* Dolby, Dolby Atmos und Dolby Vision sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories, Inc.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsender Anbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1981 in China gegründet und hat heute eine Präsenz auf mehr als 160 internationalen Märkten. Das Kerngeschäft von TCL ist die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Audio- und Smart Home-Produkte.

