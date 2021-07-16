TCL первым из брендов телевизоров получает сертификат TÜV Rheinland для IoT-устройств

TCL первым из брендов телевизоров прошла сертификацию TÜV Rheinland на соответствие ETSI EN 303 645 и получила право использовать марку TÜV Rheinland / Privacy By Design на своих изделиях.

«Мы гордимся тем, что стали одним из первых брендов телевизоров, получивших право использовать марку TÜV Rheinland, чтобы обозначать высокий уровень защиты конфиденциальности на наших устройствах. Уважаемая независимая организация подтвердила, что компания TCL выполняет требования стандарта ETSI EN 303 645», — заявил Кевин Ван (Kevin Wang), генеральный директор TCL Industries Holdings Co., Ltd. и TCL Electronics.

«Многие виды потребительской электроники с технологией IoT и сопутствующие сервисы обрабатывают и хранят персональные данные. Стандарт EN 303 645 призван обеспечить их соответствие требованиям Общего регламента о защите персональных данных (GDPR) с технической точки зрения. То, что компания TCL получила право использовать марку, подтверждающую, что произведенные ей устройства соответствуют требованиям стандарта ETSI EN 303 645 в отношении сетевой безопасности и защиты конфиденциальности данных, лишний раз доказывает, что продукция компания обеспечивает кибербезопасность на базовом уровне», — отметил представитель компании TÜV Rheinland.

Стандарт ETSI EN 303 645 состоит из 13 положений по безопасности потребительских устройств, подключенных к сети Интернет. Технический комитет ETSI по кибербезопасности разработал стандарт EN, чтобы предотвратить крупномасштабные угрозы для интеллектуальных устройств, с которыми эксперты по кибербезопасности сталкиваются каждый день. В стандарте описывается, как следует обеспечивать безопасность продуктов, подключенных к Интернету, еще на этапе проектирования, а также предлагается основа для будущих схем IoT.

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, один из ведущих игроков в мировой телеиндустрии. Компания была основана в 1981 году, в настоящее время ведет свою деятельность более чем на 160 рынках по всему миру. По данным OMDIA, в 2020 году компания TCL заняла второе место на мировом рынке ЖК-телевизоров. TCL специализируется на исследованиях, разработках и производстве бытовой электроники, в том числе телевизоров, аудиосистем и бытовой техники.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1575571/TUV.jpg

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