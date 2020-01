TCL poszerza ofertę telewizorów QLED, zapewniając przyszłościową jakość oglądania

Model X915 jest najnowszym dodatkiem do flagowej serii X telewizorów QLED firmy TCL, dostępnym w 75 i 65 calach. Model QLED TCL X915 charakteryzuje się rozdzielczością 8K, technologią Quantum Dot Display i technologią obrazu Dolby Vision® HDR. Model X915 wykorzystuje technologię Local Dimming, która pozwala na dokładną kontrolę podświetlania obrazu, zapewniając lepszy kontrast i bardzo żywy obraz.

Główne funkcje:

Rozdzielczość 8K

Zwiększanie rozdzielczości 8K

Technologia Quantum Dot Display

Technologia Local Dimming

Dolby Vision i Dolby Atmos

IMAX Enhanced®

System dźwiękowy Onkyo

Sterowanie głosem na dużą odległość

Najnowszy system operacyjny Android

Model X915 będzie początkowo dostępny w Australii i Europie w drugim kwartale 2020 r., a później także w innych regionach.

Telewizory TCL QLED C815 i C715

Modele C815 i C715 wykorzystują wiodącą na świecie technologię Quantum Dot Display, która zapewnia użytkownikom na całym świecie zoptymalizowaną wydajność obrazu.

Dzięki Dolby Vision modele C815 i C715 oferują wysoką jakość obrazu 4K HDR z niesamowitą jasnością, szczegółowością, kontrastem i kolorem. Telewizory wyposażone są także w system Dolby Atmos, który zapewnia zapierający dech w piersiach dźwięk charakteryzujący się głębią, intensywnością i precyzją.

Główne funkcje:

C815

Technologia Quantum Dot Display

Dolby Vision i Dolby Atmos

HDR 10+

System dźwiękowy Onkyo

Sterowanie głosem na dużą odległość

Najnowszy system operacyjny Android

C715

Technologia Quantum Dot Display

Dolby Vision i Dolby Atmos

HDR 10+

Sterowanie głosem na dużą odległość

Najnowszy system operacyjny Android

Modele C815 i C715 będą dostępne początkowo w Europie w kwartale drugim 2020 r., a następnie w innych regionach. Model C815 dostępny jest w wersjach 75'', 65'', 55'', a model C715 w 65'', 55'' i 50''.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.tcl.com/ces2020.

* Specyfikacja i dostępność produktów może różnić się zależnie od regionu.

* Google i Android TV to znaki towarowe Google LLC.

* Dolby, Dolby Atmos i Dolby Vision to zarejestrowane znaki towarowe Dolby Laboratories, Inc.

O TCL Electronics

Firma TCL Electronics (1070.HK) to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki konsumenckiej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. w Chinach firma prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki konsumenckiej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do domu inteligentnego.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1061746/TCL_QLED_TVs.jpg

