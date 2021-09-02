TCL представит телевизоры Mini LED с разрешением 8К 2021 года и новые амбициозные планы
Sep 02, 2021, 07:49 ET
В рамках темы #Transcend Vision компания TCL продемонстрирует образ жизни с использованием технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта (AI x IoT), представив свои новейшие разработки и впечатляющие предложения в многочисленных категориях
ГОНКОНГ, 2 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics (1070.HK), один из доминирующих игроков в мировой индустрии производства телевизоров и один из ведущих производителей бытовой электроники, проводит рекомендуемое к посещению онлайн-мероприятие, на котором будут представлены новейшие версии телевизоров Mini LED с разрешением 8K, а также лауреаты премии EISA и интеллектуальные бытовые приборы.
Особое внимание будет уделено стремлению TCL к совершенству и созданию лучшей продукции для сферы развлечений с целью подтвердить лидерство компании на рынке телевизоров премиум-класса Mini LED.
«TCL с гордостью делает шаг вперед на своем пути по направлению, связанному со светодиодными мини-телевизорами, представляя телевизоры Mini LED с разрешением 8K серии Х 2021 года. С 2018 года TCL специализируется на технологии Mini LED, а в 2019 году мы приступили к массовому производству X10 — первого в мире телевизора Mini LED для мирового рынка. Я с нетерпением жду возможности поделиться на этом мероприятии последними новостями о наших новых телевизорах Mini LED 8K серии X и о том, как мы будем выходить за пределы современных представлений», — заявил глава компании TCL Electronics Шаоюн Чжан (Shaoyong Zhang).
Наибольший интерес будут представлять телевизоры премиум-класса Mini LED с разрешением 8K серии Х 2021 года, которые изменят представление о домашнем кинотеатре и откроют для зрителей новый мир. TCL также представит полный ассортимент превосходных телевизоров и бытовых электроприборов, отражающий потенциал стратегии AIxIoT.
Поклонникам игр по всему миру также следует настроиться на нужную волну, ведь их ждут ошеломляющие новости на этом мероприятии — TCL приглашает всех стать свидетелями выхода за пределы современных представлений.
Далее приводится подробная информация об этом презентационном мероприятии:
Глобальное анонсирование продукции
Время: 10:00-11:00
Дата: 8 сентября 2021 г.
Прямая трансляция на веб-сайте по адресу: www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html
*Время и дата указаны по центральноевропейскому летнему времени (UTC+2)
Мы с нетерпением ждем скорой «встречи» с вами в сети.
Информация о компании TCL Electronics
TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, и один из ведущих игроков в мировом производстве телевизоров. Компания была основана в 1981 году и в настоящее время осуществляет свою деятельность более чем на 160 рынках по всему миру. По данным OMDIA, в 2020 году компания TCL заняла второе место на мировом рынке ЖК-телевизоров. TCL специализируется на исследованиях, разработках и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы и бытовую технику.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1605370/image_5005564_18866347.jpg
SOURCE TCL Electronics
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