TCL présentera ses technologies de prochaine génération en matière de Mini LED et de visualisation lors du CES 2021

« TCL est fier de participer au CES 2021 et de faire partie de cette industrie dynamique. Notre mission, en tant que marques de produits électroniques grand public de premier plan dans le monde et deuxième plus grande marque de téléviseurs en Amérique, consiste à rendre la vie plus intelligente grâce à l'innovation et à la technologie, celles-ci alimentées par notre stratégie alliant intelligence artificielle et Internet des objets. Nous sommes déterminés à offrir les meilleurs produits et services intelligents aux utilisateurs du monde entier », a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics.

L'événement se déroulera cette année dans un environnement numérique, une première pour le CES, ce qui démontre la résilience et la solidarité globales qui nous permettent de garder le cap malgré les défis qui nous ont été imposés en 2020.

TCL participera à de multiples séances au CES 2021 – y compris à la conférence de presse mondiale – et présentera ses technologies les plus récentes en matière de visualisation ainsi qu'une gamme complète d'appareils ménagers intelligents qui bonifieront l'expérience de leurs utilisateurs.

Reconnu pour ses téléviseurs QLED et Mini LED, ses barres de sons primées, ses électroménagers intelligents et ses appareils mobiles populaires inspirés de sa stratégie alliant intelligence artificielle et Internet des objets, TCL continue de repousser les limites du possible en matière de technologies de visualisation et audio.

Le 11 janvier, à l'occasion de la conférence de presse mondiale du CES 2021, TCL exhibera ses innovations tant attendues en matière de Mini LED et de visualisation, un événement qui ne manquera pas d'attirer l'attention et l'intérêt des médias et de l'ensemble de l'industrie de l'électronique grand public.

Voici les détails de notre participation au CES 2021 :

* Toutes les séances seront diffusées à l'adresse URL https://www.tcl.com/ces2021.html

# Heures indiquées selon l'heure normale de l'est nord-américain (UTC-5)

Conférence de presse mondiale

Heure : 11 h à 11 h 30

Date : 11 janvier 2021

Présentation des produits nord-américains

Heure : 13 h à 13 h 30

Date : 12 janvier 2021

Présentation des produits mondiaux

Heure : 7 h 30 à 8 h

Date : 13 janvier 2021

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle commercialise ses produits dans plus de 160 pays. Selon la firme d'analyse OMDIA, TCL s'est classé au deuxième rang mondial en termes de part de marché des téléviseurs au deuxième trimestre de 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les électroménagers intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1393967/CES2021_Teaser.jpg

SOURCE TCL Electronics