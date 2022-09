TCL rafforza il suo impegno verso l'ambiente con il lancio della campagna #TCLGreen

ROSETO DEGLI ABRUZZI, Italia, 20 settembre 2022 /PRNewswire/ -- TCL, azienda leader mondiale nella tecnologia smart, ha lanciato la campagna #TCLGreen per presentare il suo impegno ambientale, sociale e aziendale (ESG), con un evento di lancio in partnership con Warner Bros. Discovery, la principale società globale di media e intrattenimento, a Roseto Degli Abruzzi, in Italia.

La campagna #TCLGreen è un'iniziativa globale del brand il cui fine è quello di ispirare l'eccellenza e creare un pianeta più sostenibile per tutti. Oltre a co-ospitare l'evento di lancio, Warner Bros. Discovery ha documentato la nascita dell'ideologia #TCLGreen in un film di grande impatto visivo.

A partire dall'evento, lo slogan #TCLGreen è stato diffuso a livello globale per aiutare le comunità locali e globali ad amplificare il significato di impegno sostenibile.

TCLGreen: come l'arte ha sancito la nascita di #TCLGreen

All'evento di lancio della campagna, tenutosi il 10 settembre, TCL ha presentato l'innovativa installazione di Kevin Chu, artista e membro del Royal Institute of British Architects. Si tratta di un'opera d'arte metafisica sostenibile chiamata TCLGreen, che racconta la storia ESG di TCL in modo creativo.

Coniugando arte fisica sostenibile, interattiva e del metaverso, TCLGreen utilizza oltre 1.000 circuiti elettronici riciclati e scarti forniti da TCL, e si presenta sotto forma di filamenti d'erba digitali.

L'installazione artistica integra un sistema di intelligenza artificiale in modo che il pubblico possa farne esperienza in tutte le sue forme, in uno spazio proiettato attraverso l'uso di un visore per la realtà virtuale. Inoltre, sfruttando i pannelli fotovoltaici forniti da un partner di TCL, TCLGreen trasforma la luce naturale raccolta di giorno in sorgenti luminose notturne.

Il sindaco di Roseto Degli Abruzzi, Mario Nunges, ha partecipato all'evento per celebrare il debutto di TCLGreen. Al termine della cerimonia di inaugurazione, l'installazione è stata donata al Comune di Roseto, restando a disposizione del pubblico per ispirare più persone ad attuare un cambiamento positivo nei confronti dell'ambiente.

Roseto è una piccola città costiera dell'Italia centrale, e deve la sua principale attrattività al parco nazionale nel quale è immersa. Nello sviluppo della città, sono state adottate diverse pratiche di sostenibilità, il che la rende un luogo perfetto per TCLGreen.

TCL sta costruendo un futuro più verde

"La campagna #TCLGreen è una pietra miliare significativa nel nostro percorso ESG", ha dichiarato Tiago Abreu, Head of X-Lab Home Eco presso il Design and Innovation Center di TCL. "Siamo lieti di lavorare con Warner Bros. Discovery, uno dei brand più iconici nel settore media, per ampliarne la risonanza e aiutare a ispirare più persone ad attuare un cambiamento verso uno stile di vita più sostenibile."

In qualità di azienda responsabile, TCL ha integrato il concetto #TCLGreen in tutti gli aspetti della sua attività, dalla costruzione di fabbriche sostenibili, alla fornitura di prodotti green, coinvolgendo fornitori attenti all'ambiente, al fine di ottimizzare la propria supply chain.

TCL aderisce ai processi di produzione sostenibile durante l'intero ciclo di produzione e di vita del prodotto. Ha stabilito procedure per la gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico, la gestione dei rifiuti solidi e del consumo di risorse energetiche, aderendo a sistemi di gestione dell'energia ISO50001 e ISO14064.

TCL è un'azienda impegnata nel fornire prodotti sostenibili ai clienti attraverso l'innovazione tecnologica. Il display FHD da 23,8 pollici di TCL ha generato una riduzione del consumo energetico del 45% rispetto ai prodotti competitors.

Come esempio di sostegno alle industrie ecologiche, TCL Technology ha ridotto il proprio consumo energetico di oltre 2,7 miliardi di kWh e ha risparmiato un totale di 45,33 milioni di metri cubi di acqua nel 2021, sfruttando soluzioni innovative, come l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto e sistemi di riciclaggio dell'acqua.

TCL continua a ottimizzare la sua catena industriale sostenibile in tutti i settori, partendo dall'approvvigionamento alla logistica, dallo stoccaggio al reparto finance, collaborando con i suoi partner e fornitori, anch'essi selezionati su specifici requisiti di idoneità che comprendono valori quali l'attenzione all'ambiente. Nel 2021, TCL Technology ha istituito una nuova filiera sostenibile, attraverso l'utilizzo di un modello finanziario che integra la contabilità del carbonio per migliorare la sua supply chain, incentivando attività a minori emissioni di carbonio.

In Europa, TCL è un marchio che supporta il programma Eco Rating, un rigoroso sistema di valutazione ecologica che copre i requisiti, le aspettative e le normative delle aziende, dall'approvvigionamento di materiali grezzi e di imballaggio, alla produzione e alla riciclabilità di questi elementi, per promuovere un'economia circolare a tutto tondo.

Negli Stati Uniti, a partire dal 2019, TCL ha collaborato con l'EPA, le agenzie statali e le comunità locali per promuovere programmi di smaltimento ed istruzione. Il TCL Take-Back Tour, una serie di eventi di raccolta differenziata drive-through, offre ai residenti soluzioni di smaltimento gratuito per i rifiuti elettronici nelle aree meno servite. Il programma è diventato una best case durante la pandemia di COVID-19 e ha fatto guadagnare a TCL il primo posto agli Special Sustainability Leadership Award nel 2021, presentati da EPA.

Nel mercato del Nord America, TCL ricicla più di 30 milioni di libbre (circa 13,6 milioni di kg) di elettronica all'anno, e oggi sta riciclando l'equivalente di un televisore TCL ogni 10 secondi.

Con tecnologie innovative e soluzioni di energia pulita, TCL mira ad abbracciare un percorso di sviluppo totalmente sostenibile e a rafforzare ulteriormente il suo impegno per creare un futuro più green per tutti.

A proposito di TCL

TCL è un'azienda, leader globale nel settore della tecnologia smart, che ha come missione quella di "ispirare l'eccellenza", "Inspire Greatness". TCL fornisce una vasta gamma di prodotti di elettronica di consumo che vanno dalle TV, agli smartphone, ai sistemi audio e ai prodotti per la smart home, nonché alle tecnologie di visualizzazione e alle soluzioni di energia pulita. TCL si impegna a portare esperienze tecnologiche intelligenti e uno stile di vita sano e consapevole ai consumatori di tutto il mondo.

