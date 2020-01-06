TCL расширяет ассортимент телевизоров QLED, представляя настоящие технологии будущего

X915 - новейшая модель QLED во флагманской линейке X Series от TCL, доступна в размерах 75 и 65 дюймов. Новый телевизор формата QLED от TCL оснащен технологиями 8k, Quantum Dot Display (дисплей на квантовых точках) и Dolby Vision® HDR. Технология локального затемнения Local Dimming обеспечивает X915 возможность точного управления фоновой подсветкой для повышенной контрастности, яркости и "живости" изображения на экране.

Основные характеристики:

Разрешение 8K

Масштабирование 8k

Технология дисплея на квантовых точках Quantum Dot Display

Технология локального затемнения Local Dimming

Dolby Vision и Dolby Atmos

IMAX Enhanced®

Аудиосистема Onkyo

Голосовое управление с большого расстояния

Новейшая ОС Android

Во второй половине 2020 года X915 можно будет приобрести в Австралии и Европе. В других регионах модель появится в продаже чуть позже.

Телевизоры QLED от TCL - C815 и C715

В моделях C815 и C715 используется передовая технология Quantum Dot Display, оптимизирующая воспроизведение изображения.

Новинки с поддержкой Dolby Vision обеспечивают превосходную картинку в формате 4K HDR с потрясающей яркостью, детализацией, контрастностью и цветопередачей. А технология Dobly Atmos отвечает за великолепное воспроизведение аудиоконтента со всем богатством, глубиной и точностью передачи звука.

Основные характеристики:

C815

Технология дисплея на квантовых точках Quantum Dot Display

Dolby Vision и Dolby Atmos

HDR 10+

Аудиосистема Onkyo

Голосовое управление с большого расстояния

Новейшая ОС Android

C715

Технология дисплея на квантовых точках Quantum Dot Display

Dolby Vision и Dolby Atmos

HDR 10+

Голосовое управление с большого расстояния

Новейшая ОС Android

Во второй половине 2020 года модели C815 и C715 можно будет приобрести в Австралии и Европе. В других регионах новинки появятся в продаже чуть позже. C815 доступна в размерах 75'', 65'', 55'', а для C715 имеются варианты с экраном 65'', 55'' и 50''.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.tcl.com/ces2020

* Характеристики и доступность продуктов могут отличаться в зависимости от региона.

* Google и Android TV являются торговыми марками Google LLC.

* Dolby, Dolby Atmos и Dolby Vision - зарегистрированные торговые марки Dolby Laboratories, Inc.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) - самая быстро развивающаяся компания отрасли потребительской электроники и ведущий игрок мировой индустрии телевизионной техники. Компания, основанная в 1981 году в Китае, на сегодняшний день осуществляет свою деятельность на более чем 160 рынках по всему земному шару. TCL специализируется на разработке и производстве потребительской электроники. В ее ассортименте представлены самые разнообразные продукты - от телевизоров до оборудования для "умного дома".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1061746/TCL_QLED_TVs.jpg

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