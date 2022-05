TCL remporte l'iF DESIGN AWARD 2022 : breeva Pro 400 Premium et breeva Pro 700 Premium, hautement recommandés pour leur philosophie de design inspirante

« Le fait de remporter l'iF DESIGN AWARD est une reconnaissance importante des designs de produits fonctionnels et innovants de TCL. Nous étendons la marque TCL à d'autres catégories et améliorons la vie des gens grâce à des produits intelligents et des expériences de qualité », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

La série breeva Pro de TCL est une combinaison parfaite de style et de fonctionnalité, avec son design minimaliste primé et ses technologies exclusives de purification de l'air. Le breeva Pro 400 Premium et le breeva Pro 700 Premium présentent tous deux des lignes droites sophistiquées, avec des finitions élégantes sur les côtés et à l'arrière, qui peuvent s'adapter à l'esthétique de la plupart des maisons.

Parfait pour les pièces jusqu'à 700 mètres cubes, le breeva Pro 700 Premium est doté du puissant système de filtration à 5 niveaux de TCL, le breevaShieldTM, dont la filtration True HEPA 13 a une efficacité de plus de 99,97 % pour les particules de 0,3 μm, comme la poussière, le pollen, les acariens, les bactéries ou les PM2,5 (particules fines, < 2,5 µm). Pendant ce temps, le grand nombre d'anions négatifs s'accumule et fixe les minuscules particules dans l'air, et les rayons UV détruisent l'ADN et l'ARN des bactéries et des micro-organismes pour obtenir un effet de stérilisation.

Depuis près de 70 ans, l'iF Design Award est reconnu comme l'arbitre de la qualité d'un design exceptionnel. L'un des prix de design les plus importants au monde, le label iF est réputé dans le monde entier comme représentant des services de design exceptionnels. Cette année, 10 776 produits et projets ont été inscrits à l'iF DESIGN AWARD 2022.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

