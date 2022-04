TCL remporte le Red Dot Award : Product Design 2022

TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO

TCL Mini LED 4K TV C93 Series TCL Soundbar C935U

TCL Mini LED 4K TV C83 Series TCL Soundbar P733W

Les séries C93 et C83 de TCL placent la barre encore plus haut en matière d'esthétique du design des téléviseurs. Les deux téléviseurs primés, les C93 et C83, présentent tous deux un design fin et élégant qui leur permet de s'intégrer dans n'importe quel environnement domestique, non seulement en tant que téléviseur offrant une expérience immersive de divertissement à domicile, mais aussi en tant que meuble essentiel faisant partie d'un décor esthétique qui améliore la conception de n'importe quelle pièce.

Parallèlement, le TCL Mini LED 8K TV X925 PRO est doté de la technologie OD Zero Mini LED qui a également été récompensée par un Red Dot pour son profil ultra fin et son design unique. Ces prix Red Dot soulignent l'engagement de TCL à devenir l'acteur principal du secteur des mini téléviseurs LED et à offrir un divertissement connecté grâce à la meilleure technologie.

Les dernières barres de son de TCL, le C935U et le P733W, qui seront commercialisés plus tard dans l'année, ont reçu des distinctions dans le cadre des Red Dot Awards 2022 pour saluer le design unique de leur technologie innovante de réflecteur acoustique.

« TCL est ravi et honoré de recevoir plusieurs Red Dot Awards pour la conception de produits avec une mention spéciale. Notre ambition maintenant renforcée par notre nouvelle marque signature "Inspire Greatness", la mission de TCL est toujours la même - rendre la vie des gens plus pratique et intelligente avec des produits de haute qualité à un prix compétitif, en mettant toujours les consommateurs en premier », a commenté Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

Le Red Dot est un prix qui récompense la haute qualité du design. Cette année, un jury international composé de professionnels du design a évalué la qualité du design et le degré d'innovation de produits provenant d'une soixantaine de pays.

C'est la deuxième année consécutive que des produits TCL remportent des Red Dot Award. C'est une réussite notable pour la marque qui s'étend sur de nouveaux marchés et continue de rechercher et de développer de nouvelles possibilités passionnantes pour tous les aspects de la vie. Fidèle à la maxime de Red Dot « Gagner n'est que le début », TCL s'efforcera d'inspirer la grandeur avec des produits plus innovants et des technologies avancées.

Le 12 avril, TCL présentera en avant-première au public européen tous ces nouveaux téléviseurs et barres de son primés, ainsi que sa nouvelle gamme complète de téléviseurs Mini LED et QLED, et d'autres barres de son et appareils domestiques intelligents qui feront bientôt partie de son univers.

