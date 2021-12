TCL retorna a Las Vegas para CES 2022

"Estamos entusiasmados por estar de volta à CES 2022 com um estande interativo e incrível com os produtos da TCL e orgulhosos de fazer parte deste setor dinâmico. Este ano, estamos lançando nosso tema #InspireGreatness e, como uma das marcas de eletrônicos de consumo líderes no mundo, continuaremos ajudando as pessoas a viver e trabalhar melhor, além de se divertir mais todos os dias, utilizando nossos produtos e serviços", disse Juan Du, presidente da TCL Electronics.