TCL Serie 9 RAY•DANZ Soundbar mit Dolby Atmos wird für ihr einzigartiges Design und TCLs innovative Akustik-Reflektor-Technologie mit iF DESIGN AWARD 2020 ausgezeichnet

„TCL wird seine starken Fähigkeiten in den Bereichen Audio und vertikale Integration nutzen, um den Verbrauchern eine hervorragende Klangqualität in den eigenen vier Wänden zu bieten. Wir werden das Leben der Menschen durch intelligente Produkte und Premium-Erfahrungen immer weiter verbessern", erklärt Kevin Wang, CEO von TCL Industries Holdings Co., Ltd. und TCL Electronics.