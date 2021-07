TCL torce na final da Copa América 2021 e reforça seu compromisso com o mercado latino-americano

"Graças aos esforços dos times que participaram da Copa América, o público da região e de todo o mundo pôde assistir a uma competição esportiva fantástica, apesar dos desafios impostos pela pandemia", disse Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings. "A TCL tem o prazer de ver que os clientes latino-americanos estão aproveitando suas vidas em casa com os televisores, smartphones e eletrodomésticos da TCL. A TCL espera oferecer as melhores experiências esportivas para o público global."

No primeiro trimestre de 2021, a quantidade de tempo que as pessoas da América Latina gastaram em streaming de programas e filmes aumentou 240% em relação ao ano anterior, e 63% dessas visualizações aconteceram em uma tela de TV, de acordo com a empresa de medição e análises de vídeos Conviva. Nesse ano, a TCL entrou oficialmente na Colômbia, concluindo assim sua bem-sucedida implementação comercial na América Latina. Até o momento, a TCL expandiu sua atuação para todos os principais mercados da região, incluindo Brasil, Argentina, Chile, México e Peru, e estabeleceu fortes parcerias com distribuidores locais de eletrônicos de consumo no Equador, América Central e vários países do Caribe.

De acordo com a OMDIA, a TCL manteve sua posição como uma das três principais marcas com os maiores volumes de vendas de televisores na América Latina por mais de três anos consecutivos, de 2018 a 2020. Além de sua sólida oferta de home theaters, a TCL obteve ganhos em outros grandes segmentos de aparelhos como equipamentos de ar condicionado, geladeiras e produtos de IoT.

Na América Latina, o futebol não é apenas um jogo; ele se tornou uma parte profundamente enraizada da identidade e da cultura da região. Olhando para o futuro, a TCL manterá seu compromisso de longo prazo com as comunidades esportivas globais. Por meio de suas parcerias com a CONMEBOL Copa América e outros importantes eventos esportivos mundiais, a TCL continuará a oferecer produtos e experiências mais inteligentes aos clientes da América Latina e de todo o mundo.

