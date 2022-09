TCL unterstreicht sein ökologisches Engagement mit der Einführung von #TCLGreen

SHENZHEN, China, 20. September 2022 /PRNewswire -- TCL, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Technologie, hat die #TCLGreen-Kampagne ins Leben gerufen, um seine Roadmap in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) vorzustellen. Den Anfang machte eine Auftaktveranstaltung zusammen mit Warner Bros. Discovery, dem weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen, in Roseto Degli Abruzzi, Italien.

The #TCLGreen Campaign launch event in Roseto Degli Abruzzi, Italy TCLGreen: a ground-breaking sustainable metaphysical art installation made of upcycled and discarded TCL electronic circuit boards

Die #TCLGreen-Kampagne ist eine globale Initiative von TCL, die zu Großem inspirieren und einen grüneren Planeten für alle schaffen soll. Warner Bros. Discovery war nicht nur Mitgastgeber des Launch-Events, sondern hat auch die Entstehung der #TCLGreen-Kampagne in einem visuell beeindruckenden Film dokumentiert.

Seit diesem Event wird der Slogan #TCLGreen weltweit verwendet, um die Bedeutung der Nachhaltigkeitsinitiativen für lokale und globale Communities zu unterstreichen.

Kunstvoller Auftakt von #TCLGreen

Bei der Auftaktveranstaltung der Kampagne am 10. September stellte TCL den Künstler Kevin Chu, Mitglied des Royal Institute of British Architects, vor, der eine bahnbrechende, nachhaltige sowie metaphysische Kunstinstallation mit dem Namen TCLGreen präsentierte, um die Geschichte zu den ESG von TCL auf kreative Art und Weise zu erzählen.

TCLGreen führt nachhaltige physische Kunst, interaktive Kunst und Metaverse-Kunst zusammen. Das Kunstwerk besteht aus über 1.000 von TCL bereitgestellten recycelten und ausrangierten elektronischen Leiterplatten als Verkleidungsmaterial, die als digitale Grashalme dargestellt werden.

Die Kunstinstallation beinhaltet ein KI-System, so dass das Publikum einen projizierten Raum mit einer VR-Brille in allen Formen und Ausprägungen erleben kann. Darüber hinaus verwandelt TCLGreen mittels Photovoltaik-Paneele, die von einem TCL-Partner bereitgestellt wurden, das tagsüber gesammelte Licht in eine Nachtbeleuchtung.

Der Bürgermeister von Roseto Degli Abruzzi, Mario Nunges, nahm an der Veranstaltung teil, um die Eröffnung von TCLGreen zu feiern. Nach der Veranstaltung wird TCLGreen der Öffentlichkeit in Roseto übergeben, um Menschen zu inspirieren, sich für die Umwelt einzusetzen.

Roseto ist eine kleine Küstenstadt in Mittelitalien mit vielen Naturattraktionen im Nationalpark. Die Stadt hat in vielen Bereichen der Stadtentwicklung Nachhaltigkeitsmaßnahmen getroffen, weshalb sie ein perfekter Standort für TCLGreen ist.

TCL schafft eine grünere Zukunft

„Die #TCLGreen-Kampagne ist ein wichtiger Meilenstein auf unserer ESG-Reise", sagt Tiago Abreu, Leiter des X-Lab Home Eco im Design- und Innovationszentrum von TCL. „Wir freuen uns, mit Warner Bros. Discovery, einer der bekanntesten Marken in der Medienbranche, zusammenzuarbeiten, um diese positive Wirkung zu verstärken und mehr Menschen dazu zu inspirieren, den Wandel zu vollziehen, der jetzt notwendig ist."

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat TCL das #TCLGreen-Konzept in alle Aspekte seiner Geschäftstätigkeit integriert, z. B. durch den Bau umweltfreundlicher Fabriken, der Lieferung umweltfreundlicher Produkte und durch Kooperationen mit umweltfreundlichen Industrien bis hin zum Ausbau seiner umweltfreundlichen Industriekette.

TCL hält sich während des gesamten Produktions- und Betriebsablaufs an umweltfreundliche Herstellungsverfahren. Das Unternehmen hat Prozesse für das Luftreinhaltungs- und Lärmschutz-Management, Abfallwirtschaft und den Verbrauch von Energieressourcen eingeführt, die den Normen ISO50001 für Energiemanagement und ISO14064 für THG-Emissions-Management entsprechen.

TCL hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden durch technologische Innovationen umweltfreundliche Produkte zu liefern. Das 23,8-Zoll-FHD-Display von TCL erzielt beispielsweise eine Reduktion des Energieverbrauchs um 45 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.

TCL Technology ist ein Beispiel für den Einsatz grüner Industrien und hat durch innovative Lösungen wie die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern und Reinwasser-Recyclingsystemen den Energieverbrauch um mehr als 2,7 Milliarden kWh gesenkt und bis 2021 insgesamt 45,33 Millionen Kubikmeter Wasser eingespart.

TCL arbeitet mit seinen Partnern und Lieferanten weiter an der Optimierung seiner grünen Industriekette, die Beschaffung, Logistik, Lagerhaltung und Finanzierung umfasst. Im Jahr 2021 führte TCL Technology ein neues Finanzierungsmodell für die grüne Lieferkette ein, das die CO 2 -Bilanz einbezieht, um seine Lieferkette umzugestalten und die Vorgaben zur CO 2 -Reduktion zu erfüllen.

In Europa gehört TCL zu den Mobilfunkmarken, welche die branchenübergreifende Eco Rating-Initiative, ein strenges Öko-Bewertungssystem, unterstützen, das die Anforderungen, Erwartungen und Vorschriften der Nutzer von der Beschaffung der Roh- und Verpackungsmaterialien über die Herstellung bis hin zur Recyclingfähigkeit dieser Elemente abdeckt, um eine Kreislaufwirtschaft zu fördern.

In den USA arbeitet TCL seit 2019 mit der U.S. Environmental Protection Agency (EPA), staatlichen Behörden und lokalen Gemeinden zusammen, um Recycling- und Bildungsprogramme zu fördern. Die TCL Take-Back Tour, eine Reihe von Drive-Through-Recycling-Veranstaltungen, bietet Anwohnern in unterversorgten Gebieten kostenlose Recycling-Lösungen für Elektronikgeräte. Das Programm hat sich angesichts der Covid-19-Pandemie zu einem Vorbild in der Branche entwickelt und brachte TCL den ersten Special Sustainability Leadership Award 2021 ein, der von der EPA verliehen wird.

Auf dem nordamerikanischen Markt recycelt TCL jährlich mehr als 30 Millionen Pfund (ca. 13,6 Millionen Kilogramm) Elektronik und recycelt heute alle 10 Sekunden einen TCL-Fernseher.

Mit innovativen Technologien und sauberen Energielösungen will TCL einen Weg der nachhaltigen Entwicklung einschlagen und sein Engagement für eine grünere Zukunft für alle weiter ausbauen.

Über TCL

TCL ist ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Technologien mit der Mission „Inspire Greatness". Als führendes Technologieunternehmen bietet TCL ein breites Spektrum an Unterhaltungselektronik an, das Fernsehgeräte, Smartphones, Audio- und Smart-Home-Produkte sowie Display-Technologie und Lösungen für saubere Energie umfasst. TCL hat sich zum Ziel gesetzt, Verbrauchern auf der ganzen Welt intelligente Technologie und einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897411/The__TCLGreen_Campaign_launch_event_Roseto_Degli_Abruzzi_Italy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897412/TCLGreen_a_ground_breaking_sustainable_metaphysical_art_installation_upcycled_discarded_TCL.jpg

SOURCE TCL Group