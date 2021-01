TCSA presenteert baanbrekend "National Data Brain"-concept op een speciale conferentie die georganiseerd werd door het SCO-secretariaat

BEIJING, 15 januari 2021 /PRNewswire/ -- Het secretariaat van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) en de Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) hielden gezamenlijk een top over "National Data Brain: Driving Societal Stability and Economic Revitalization" op dinsdag in Beijing.

Als onderdeel van de 20ste verjaardag van de SCO werd de top bijgewoond door de SCO-lidstaten, waarnemersstaten, partnerstaten, ambassadeurs, diplomatieke vertegenwoordigers van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) en de Liga van Arabische Staten (LAS), evenals bekende Chinese ondernemers.