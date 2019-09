TDE Group: a perfuração com tubo com fio eletrificado - a PDS está liderando o caminho para otimização e automação em tempo real

LEOBEN, Áustria, 18 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A melhoria nos custos da construção de poços e poços com melhor desempenho são obrigatórios na indústria atual. Isso requer otimização e automação da perfuração, o que depende de quantidades cada vez maiores de dados sólidos, e sua troca bidirecional entre as ferramentas de superfície e do fundo do poço. Tudo isso precisa acontecer em tempo real, durante a perfuração e de maneira mais econômica. Além disso, a captura de dados e a operação de ferramentas no fundo do poço exigem energia elétrica, assim como a transmissão bidirecional de dados. As tecnologias atuais não atendem estes critérios de dados e energia.

A coluna de perfuração com linha de energia (PDS – Powerline Drill String) da TDE cumpre com ambos os critérios, um sistema de telemetria de dados de alta velocidade e energia elétrica. Isso é feito de forma confiável e econômica, sem baterias, turbinas ou repetidores.

Áustria, Noruega: A TDE Group e a Aker BP (parceira de lançamento) completaram com sucesso o segundo teste na Noruega. Foram realizadas duas semanas de perfuração em escala completa com a PDS no centro de testes Ullrigg da NORCE em Stavanger. A PDS cumpriu com sucesso todos os critérios do teste sob condições em campo, utilizando procedimentos padrão de manuseio de tubos e equipamentos.

Transmissão simultânea de dados ( 500.000 b /seg) e energia (300 W).

/seg) e energia (300 W). Ferramentas de vários vendedores foram integradas e operadas na coluna de perfuração.

Medição durante a perfuração (MWD) de uma terceira parte foi operada, acionada e controlada pela PDS.

Sensores iPDS de coluna, desenvolvidos pela TDE, foram operados.

Dados do fundo do poço foram processados e exibidos em tempo real em vários locais do mundo, utilizando software proprietário da TDE baseado na Internet.

A PDS está pronta para operações em campo.

O Dr. Abdelrhani Lamik, vice-presidente do grupo para a PDS, disse, "Essa é uma conquista significativa para a TDE e para o setor de perfuração. Colunas de perfuração (BHA – bottom-hole assembly) de vários vendedores podem agora ser operadas usando energia elétrica da superfície sem baterias ou turbinas. A qualidade dos dados do fundo do poço transmitidos a 500.000 bits por segundo não tem precedentes. Uma lacuna foi preenchida e a era digital pode começar. Gostaria de agradecer à Equipe PDS e à nossa parceira Aker BP".

O Professor Dr. Gerhard Thonhauser, presidente do conselho e executivo-chefe de tecnologia da TDE Group declarou que, "A combinação da tecnologia PDS com vários sensores de terceiros é um grande passo na direção de um ecossistema aberto de fundo de poço, o qual afetará de forma positiva o mercado de medição e registro durante a perfuração (MWD/LWD)".

O Dr. Harald Freissmuth, executivo-chefe do grupo da TDE Group, disse: "Esse é somente o começo da otimização e da automação da perfuração. A PDS é um catalisador para tecnologias futuras e estamos empolgados por fazermos parte da história. A PDS é uma base confiável com a qual podemos trabalhar".

A TDE Group é uma empresa fornecedora de tecnologia e serviços orientados por dados para o setor de petróleo e gás, na vanguarda da transformação digital. O objetivo é melhorar o desempenho da perfuração e da produção dos poços de petróleo e gás. Mais de 100 empresas confiam nos produtos da TDE em todo o mundo, e a TDE atualmente opera em 30 países. O DNA da TDE Group é uma combinação de profunda especialização em petróleo e gás , conhecimento do domínio digital e foco nos clientes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996828/TDE_Group_Logo.jpg

FONTE TDE Group

Related Links

https://www.tde-group.com



SOURCE TDE Group