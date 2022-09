TE Connectivity mette in mostra prodotti di connettività avanzati agli stand COBO ed Ethernet Alliance dell'ECOC 2018

Soluzioni di classe mondiale offrono prestazioni di larghezza di banda, densità, gestione termica e integrità del segnale necessarie per la prossima generazione di applicazioni di rete, storage e calcolo

HARRISBURG, Pennsylvania, 18 settembre 2018 /PRNewswire/ -- In occasione della manifestazione European Conference on Optical Communications (ECOC, Conferenza europea sulle comunicazioni ottiche) che si terrà a Roma, Italia, dal 24 al 26 settembre, TE Connectivity (TE), un leader mondiale nel settore della connettività e dei sensori, presenterà i suoi prodotti più recenti progettati per consentire al settore delle comunicazioni ottiche di affrontare in modo affidabile la transizione a 400 Gbps.

TE dimostrerà le sue porte e i suoi cavi QSFP-DD, OSFP e COBO, oltre a socket, backplane e collegamenti di alimentazione allo stand COBO (608) e allo stand Ethernet Alliance (618). Gli esperti di TE saranno disponibili e pronti a farsi coinvolgere in conversazioni tecniche e a spiegare il modo in cui i prodotti TE possono consentire di ottenere connettività ad alta velocità per le applicazioni di prossima generazione.

MANIFESTAZIONE: ECOC DATA: 24-26 settembre 2018 DOVE: Ethernet Alliance stand 618 e COBO stand 608, Fiera Roma, Roma, Italia

Nello stand Ethernet Alliance, TE partecipa a dimostrazioni di più fornitori con i principali produttori di sistemi per mettere in mostra l'interoperabilità dei suoi più recenti prodotti di connettività che consentono aggiornamenti a 400 Gbps in linea con la roadmap di Ethernet Alliance.

Nello stand COBO, TE dimostra, congiuntamente con Credo Semiconductor, la fattibilità tecnica futura del supporto di tassi di segnale elettrico a 100 Gbps con il connettore ad alta velocità Sliver di TE scelto da COBO.

"Quest'anno TE Connectivity ha il piacere di essere parte centrale delle dimostrazioni di COBO ed Ethernet Alliance all'ECOC '18 di Roma," ha affermato Erin Byrne, CTO per l'unità aziendale Dati e dispositivi di TE Connectivity. "Il settore si sta preparando per la transizione a reti basate su 400 Gbps e TE è un partecipante chiave di standard, forum e consorzi del settore che costituiscono la leadership di questa industria, consentendo la costruzione e distribuzione di sistemi attuali e futuri. TE consente questa transizione grazie alle nostre soluzioni di classe mondiale per la prossima generazione di applicazioni cloud ed enterprise che metteranno maggiormente in collegamento il nostro mondo".

INFORMAZIONI SU TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. è un leader tecnologico e manifatturiero mondiale da 13 miliardi di dollari che sta creando un futuro più sicuro, sostenibile, produttivo e intercollegato. Da più di 75 anni le nostre soluzioni di sensori e connettività, collaudate negli ambienti più difficili, hanno consentito il progresso nel settore dei trasporti, delle applicazioni industriali, della tecnologia medica, dell'energia, della comunicazione dati e nell'ambito domestico. Con 78.000 dipendenti, fra cui più di 7.000 ingegneri, che lavorano insieme ai clienti in quasi 150 paesi, il motto di TE è EVERY CONNECTION COUNT (CIASCUNA CONNESSIONE CONTA). Maggiori informazioni su www.te.com e su LinkedIn, Facebook, WeChat e Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo), e EVERY CONNECTION COUNTS sono marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza da parte della famiglia di aziende TE Connectivity Ltd.

Altri prodotti, logo e/o nomi di aziende citati in questo comunicato possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

Related Links

http://www.te.com



SOURCE TE Connectivity