TE Connectivity mettra en vedette ses produits avancés de connectivité aux stands de COBO et d'Ethernet Alliance à l'occasion de l'ECOC 2018

Des solutions de classe mondiale fournissent les performances exigées en bande passante, densité, gestion thermique et intégrité de signal pour le réseautage, le stockage et les applications d'informatique de nouvelle génération

HARRISBURG, Pennsylvanie, 18 septembre 2018 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), leader mondial de la connectivité et des capteurs, fera la démonstration de ses tout nouveaux produits conçus pour permettre au secteur des communications optiques d'aborder de façon fiable la transition en 400 Gbit/s lors de l'exposition à la Conférence européenne sur les communications optiques (ECOC) à Rome en Italie du 24 au 26 septembre.

TE fera la démonstration de ses ports et câbles QSFP-DD, OSFP et COBO, de même que les fonds de panier et interconnexions électriques aux stands de COBO (numéro 608) et d'Ethernet Alliance (numéro 618). Les experts de TE seront disponibles, prêts à entamer des discussions techniques et expliquer comment les produits de TE peuvent activer une connectivité à haute vitesse destinée aux applications de la nouvelle génération.

SALON : ECOC DATE : 24 au 26 septembre 2018 LIEU : Ethernet Alliance stand 618 et COBO stand 608, La Fiera Roma, Rome, Italie

Dans le stand d'Ethernet Alliance, TE participe à des démonstrations faisant intervenir plusieurs vendeurs, avec d'importants fabricants de systèmes, afin de mettre en avant l'interopérabilité de ses plus récents produits de connectivité, lesquels permettent de passer à des puissances supérieures en 400 Gbit/s dans la lignée de la feuille de route d'Ethernet Alliance.

Dans le stand de COBO, TE fait des démonstrations conjointes du Credo Semiconductor représentant l'avenir de la faisabilité technique avec la prise en charge de taux de signalisation électrique en 100 Gbit/s pour lequel COBO a choisi le connecteur Silver à vitesse ultra rapide de TE.

« TE Connectivity a le plaisir d'être un membre au cœur des démonstrations de COBO et d'Ethernet à l'ECOC '18 de Rome cette année, » a annoncé Erin Byrne, directrice technique de l'unité opérationnelle Données et appareils chez TE Connectivity. « L'industrie se prépare à la transition vers les réseaux reposant sur 400 Gbit/s et TE est un participant clé dans les normes, forums et consortiums de l'industrie qui apportent à celle-ci sa direction en permettant aux systèmes actuels et futurs de s'édifier et de se déployer. TE donne à cette transition la puissance de nos solutions de classe mondiale pour la nouvelle génération d'applications destinées au nuage et aux entreprises devant rendre notre monde plus connecté. »

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. est un leader mondial représentant 13 milliards de dollars dans le domaine de la technologie et de la fabrication, et créant un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Depuis plus de 75 années, nos solutions de connectivité et de capteurs ont fait leurs preuves dans les environnements les plus durs avec les transports, les applications industrielles, la technologie médicale, l'énergie, les communications de données et le logement. Avec 78 000 employés dont plus de 7 000 ingénieurs à l'œuvre aux côtés de clients dans près de 150 pays, TE veille à sa devise : EVERY CONNECTION COUNTS ('chaque connexion compte'). En apprendre davantage sur www.te.com ainsi que sur LinkedIn, Facebook, WeChat et Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques commerciales appartenant à, ou sous licence autorisée par, la famille des sociétés de TE Connectivity Ltd.

Les autres produits, logos et/ou noms de sociétés cités ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

Related Links

http://www.te.com



SOURCE TE Connectivity