TE Connectivity présente un connecteur 400 G et des solutions d'assemblage de câble au cours de la conférence ECOC 2019

Les solutions à haute vitesse améliorent les dernières conceptions de produits d'équipement pour centre de données

HARRISBURG, Pennsylvanie, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), un leader mondial en solutions de connectivité innovantes pour les applications de réseaux et informatiques à haute vitesse, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera une gamme complète de connecteurs, points de connexion, assemblages de câbles et solutions d'alimentation de haute performance au cours de la conférence ECOC (conférence européenne sur la communication optique) 2019 qui se tient à Dublin, en Irlande, du 23 au 25 septembre. TE présentera ses solutions innovantes dans les stands suivants :

Stand Ethernet Alliance (hall 1, 134),

Stand OIF (forum de l'inerréseautage optique) (hall 4, 441),

Stand COBO (consortium pour l'optique embarquée) (hall 1, 138)

Les experts de TE seront sur place à chaque emplacement, prêt à s'engager dans des conversations techniques pour expliquer comment les produits TE peuvent permettre une connectivité à grande vitesse pour les applications de la prochaine génération.

Au cours de la conférence ECOC, les produits TE seront présentés durant les démonstrations actives 100 G et 400 G dans le stand d'Ethernet Alliance avec les connecteurs/câbles SFP56, QSFP56, OSFP, QSFP-DD et les assemblages de câble QSFP-DD à OSFP ainsi que plusieurs types de câbles épanouis basés sur une transmission de signal à 2 5G et 50 G des taux de transmission de signal par paire individuelle. Dans le stand OIF, TE participera aux démonstrations actives de transmission de signaux par paire individuelle 112 G à l'aide d'un assemblage de câble OSFP à QSFP-DD, une chaîne PCB basée sur OSFP de 266 mm (10,5 pouces) de longueur, ainsi qu'un connecteur QSFP-DD avec cage. De plus, TE présentera ses systèmes de câblage interne qui permettent le remplacement des pistes PCB à l'intérieur de l'équipement. Le stand COBO présentera la démonstration du connecteur Silver capable d'atteindre 100 Gb/s de TE qui a été adapté et adopté comme base du connecteur standard de l'industrie COBO. Cette démonstration est réalisée en partenariat avec Credo.

Les produits TE suivants seront présentés dans le cadre de ces démonstrations et présentations :

Connecteurs E/S : Les interconnexions SFP56, SFP-DD, QSFP56, OSFP et QSFP-DD 400 G, les connecteurs COBO, ainsi que des versions améliorées au niveau thermique de ces interconnexions enfichables.

Assemblages de câbles en cuivre : Les assemblages de câble à connexion directe SFP56, SFP-DD, QSFP56, OSFP et QSFP-DD, y compris une démonstration des câbles OSFP 800 G. En outre, les câbles Silver (pour SFF-TA-1002, GenZ) et les assemblages de câble STRADA Whisper seront présentés.

Carte à carte : Connecteurs de face arrière et assemblages des câbles de face arrière STRADA Whisper, Z-PACK Slim UHD, Z-PACK HM-eZd+.

Points de connexion : Connecteurs de position LGA 3647 (socket P) et très grand tableau (XLA) 3800+

Alimentation : Connecteurs d'alimentation (pour OCP), connecteurs MULTI-BEAM HD

Interconnexions internes : Interconnexions Sliver (SFF-TA-1002, GenZ, EDSFF, OCP NIC 3.0, DDIMM, COBO) et connecteurs STRADA Whisper dans un système câblé en interne.

« Nous sommes ravis de la possibilité d'intégrer nos produits dans les démonstrations en direct d'Ethernet Alliance, OIF et COBO lors d'ECOC 19 », a déclaré Nathan Tracy, technologue dans l'unité d'affaires des données et périphériques de TE Connectivity, président d'OIF et membre du conseil d'Ethernet Alliance. « Notre adhésion à ces organisations assure que TE soit aligné avec l'orientation de l'industrie et permet à TE d'utiliser nos technologies de premier plan au niveau mondial pour aider à résoudre les plus grands défis de l'industrie, qu'il s'agisse de l'alimentation en électricité, des débits de données plus élevés, de gestion thermique ou de calcul et de stockage de données. »

