Teamwork Commerce s'associe à Connected Retail by Zalando pour offrir une expérience omnicanale centrée sur le client

TAMPA, Floride, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, leader mondial du commerce de détail de la mode, a conclu un partenariat technique avec Connected Retail by Zalando qui permet aux détaillants omnicanaux de toucher des millions de clients sur Zalando. Zalando est l'une des principales plateformes en ligne pour le secteur de la mode et du style de vie en Europe, avec près de 49 millions de clients actifs sur 25 marchés européens. Connected Retail by Zalando permet aux boutiques physiques de proposer leurs produits sur Zalando.

Cette collaboration entre Teamwork Commerce et Connected Retail by Zalando facilite l'intégration technique des boutiques. Teamwork Commerce est une solution omnicanale de premier plan, qui fournit aux détaillants des services de point de vente, de gestion des commandes, de contrôle des stocks, de gestion de la relation client et d'analyse. Les détaillants qui souhaitent relier leurs stocks à Zalando doivent impérativement disposer d'un système numérique de gestion des stocks. La solution de commerce de détail Teamwork Commerce permet aux détaillants de moderniser leurs opérations en toute simplicité. Les détaillants peuvent rationaliser leurs opérations grâce à une solution tout-en-un offrant une multitude d'intégrations technologiques, tout en réduisant leur empreinte carbone grâce à un système de point de vente mobile basé sur le cloud et fonctionnant sur des produits Apple conviviaux. L'intégration à Connected Retail by Zalando témoigne de la capacité d'adaptation du système Teamwork. Cette solution commune est un moyen simple de passer à l'omnicanalité complète dans un climat de vente au détail en constante évolution.

Les détaillants de vêtements, de chaussures et d'accessoires haut de gamme de toute l'Europe font confiance à la solution Teamwork Commerce pour rationaliser leurs opérations de vente au détail. La solution combinée de Teamwork Commerce et de Connected Retail by Zalando offre aux détaillants européens désireux de se lancer dans l'omnicanalité et de toucher des millions de nouveaux clients une expérience omnicanale centrée sur le client, qui a prouvé sa capacité à stimuler les ventes.

Teamwork Commerce

Teamwork Commerce est une solution omnicanale de premier plan, qui fournit aux détaillants des services de point de vente, de gestion des commandes, de contrôle des stocks, de gestion de la relation client et d'analyse. Elle dispose également de nombreuses intégrations avec les principales solutions, ce qui fait du commerce unifié une activité transparente. Elle est au service des plus grands détaillants dans plus de 20 pays du monde, dont Princesse tam tam, Comptoir des Cotonniers, Moose Knuckles, John Fluevog et Paul Stuart. Pour en savoir plus, consultez le site www.teamworkcommerce.com .

